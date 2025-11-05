Совбез обсудил подготовку к ядерным испытаниям. Спецэфир телеканала РБК
На совещании Совета Безопасности под председательством Владимира Путина участники обсудили возможность подготовки к проведению ядерных испытаний в ответ на соответствующие заявления США. Начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США в ходе совещания призвал министр обороны Андрей Белоусов. В ответ Путин поручил собрать информацию и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.
