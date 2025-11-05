 Перейти к основному контенту
Политика
Совбез обсудил подготовку к ядерным испытаниям. Спецэфир телеканала РБК

Совбез обсудил подготовку к ядерным испытаниям

На совещании Совета Безопасности под председательством Владимира Путина участники обсудили возможность подготовки к проведению ядерных испытаний в ответ на соответствующие заявления США. Начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям из-за действий и заявлений властей США в ходе совещания призвал министр обороны Андрей Белоусов. В ответ Путин поручил собрать информацию и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Путин поручил продумать и внести предложения о ядерных испытаниях
Политика
Бортников попросил у Путина время для ответа о ядерных испытаниях США
Политика
Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное
Политика
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
ЦСКА отказался от канадского голкипера из НХЛ после 14 матчей Спорт, 18:50
Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной на Итоговом турнире WTA Спорт, 18:49
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
На Украине сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон Политика, 18:44
Литва попросит Белоруссию открыть границу и вернуть ее фуры Политика, 18:41
Как промышленный дизайн делает дроны более быстрыми Национальные проекты, 18:32
ЦБ поднял курс доллара на 6 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:32
Что не так с гостиничными премиями и как они влияют на отели Стиль, 18:29
Премьер Молдавии заявил о зависимости аэропорта Кишинева от ЛУКОЙЛа Политика, 18:25
Беспилотная доставка: как дроны могут повысить эффективность логистики Национальные проекты, 18:22
Путин подписал указ о выплатах военным в приграничных регионах Политика, 18:12
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
В Крыму возбудили дело о хищении 5 млн рублей при выполнении оборонзаказа Общество, 18:07