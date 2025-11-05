 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин уволил замглавы МЧС Герасимова

Антон&nbsp;Герасимов
Антон Герасимов (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС России. Соответствующий указ появился на портале публикации правовых актов. Причины увольнения в документе не названы.

Герасимов родился 31 декабря 1985 года в Москве, окончил в 2009 году Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где в дальнейшем продолжил работать. С 2015 по 2020 годы был заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Заместителем главы МЧС стал в январе 2023 года. 

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Прямой эфир
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
