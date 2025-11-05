Путин уволил замглавы МЧС Герасимова
Президент Владимир Путин освободил Антона Герасимова от должности замглавы МЧС России. Соответствующий указ появился на портале публикации правовых актов. Причины увольнения в документе не названы.
Герасимов родился 31 декабря 1985 года в Москве, окончил в 2009 году Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, где в дальнейшем продолжил работать. С 2015 по 2020 годы был заместителем министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Заместителем главы МЧС стал в январе 2023 года.
