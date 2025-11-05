Разведка Южной Кореи назвала пульс Ким Чен Ына

Ким Чен Ын (Фото: KCNA / Reuters)

Национальная разведывательная служба Южной Кореи сообщила, что ей удалось измерить пульс у лидера КНДР Ким Чен Ына — частота сердечных сокращений составляет 80 ударов в минуту, передает Yonhap.

По данным разведки, у Кима «серьезных проблем со здоровьем не наблюдается» несмотря на хронические заболевания и риски повышенного кровяного давления.

«Он может без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном и посещать различные мероприятия», — отмечают южнокорейские спецслужбы.

По официальным данным, Ким Чен Ыну 43 года, однако в 2009 году Японская вещательная корпорация отмечала, что он может быть на год младше. Сообщения о его проблемах со здоровьем периодически появляются в западных и южнокорейских СМИ, Пхеньян последовательно опровергает их.

В 2024 году южнокорейская власти, ссылаясь на разведданные, заявляли, что Ким страдает ожирением, весит почти 140 кг и у него — симптомы гипертонии и диабета.