Военная операция на Украине
В «Украинской железной дороге» заявили о риске полной остановки перевозок

На Украине заявили о риске полной остановки движения поездов
Сюжет
Военная операция на Украине
«Железная дорога Украины» терпит убытки и рискует прекратить работу. В качестве компенсации Киев выделит почти 20 млрд гривен. Российские войска периодически наносят удары по ж/д узлам, которые используются для снабжения ВСУ
Фото: Diego Fedele / Getty Images
Фото: Diego Fedele / Getty Images

«Железная дорога Украины» терпит серьезные убытки, ее дальнейшая работа под угрозой, заявил заместитель главы наблюдательного совета госкомпании «Укрзализныци» Сергей Лещенко, выступая в Верховной раде. Его слова приводит нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

«Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться», — описал тезисы выступления Железняк.

По его словам, Лещенко указал на сокращение грузовых перевозок на Украине на 49%. Он указал на необходимость индексации тарифов на грузовые перевозки. В компании подчеркнули, что за девять месяцев 2025 года «Укрзализныци» понесла убытки на 7,19 млрд гривен ($167 млн). Поэтому власти страны до конца года выделят из бюджета 13 млрд гривен ($310 млн) для компенсации этих убытков, а в следующем поддержат перевозчика на 16 млрд гривен ($382 млн).

Касательно пассажирских перевозок, решено для билетов СВ (двухместные купе) и первого класса внедрять систему «динамического ценообразования». Это значит, что цены будут варьироваться в зависимости от ситуации в стране.

Российские военные ударили по железнодорожному узлу на Украине
Политика
Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Как пишет «Интерфакс-Украина» ситуация с грузовыми перевозками вряд ли улучшится, потому что в этом году Украина потеряла практически всю угольную отрасль Донецкой области, а работа последней шахты — Белозерская —  была остановлена.

При этом еще в декабре 2024-го УНИАН писал, что «Украинская железная дорога» за год вышла на высокие показатели в объеме перевозки грузов. Так, было перевезено 148 млн тонн грузов.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Теги
Валерия Доброва
Украина железная дорога
