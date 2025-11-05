В «Украинской железной дороге» заявили о риске полной остановки перевозок
«Железная дорога Украины» терпит серьезные убытки, ее дальнейшая работа под угрозой, заявил заместитель главы наблюдательного совета госкомпании «Укрзализныци» Сергей Лещенко, выступая в Верховной раде. Его слова приводит нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
«Все ресурсы железной дороги иссякли. Скоро железная дорога может остановиться», — описал тезисы выступления Железняк.
По его словам, Лещенко указал на сокращение грузовых перевозок на Украине на 49%. Он указал на необходимость индексации тарифов на грузовые перевозки. В компании подчеркнули, что за девять месяцев 2025 года «Укрзализныци» понесла убытки на 7,19 млрд гривен ($167 млн). Поэтому власти страны до конца года выделят из бюджета 13 млрд гривен ($310 млн) для компенсации этих убытков, а в следующем поддержат перевозчика на 16 млрд гривен ($382 млн).
Касательно пассажирских перевозок, решено для билетов СВ (двухместные купе) и первого класса внедрять систему «динамического ценообразования». Это значит, что цены будут варьироваться в зависимости от ситуации в стране.
Как пишет «Интерфакс-Украина» ситуация с грузовыми перевозками вряд ли улучшится, потому что в этом году Украина потеряла практически всю угольную отрасль Донецкой области, а работа последней шахты — Белозерская — была остановлена.
При этом еще в декабре 2024-го УНИАН писал, что «Украинская железная дорога» за год вышла на высокие показатели в объеме перевозки грузов. Так, было перевезено 148 млн тонн грузов.
