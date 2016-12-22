Талибы выбили афганскую армию с крупной базы к северу от Кандагара
Политика, 00:50
0
Талибы выбили афганскую армию с крупной базы к северу от Кандагара
Боевики движения «Талибан» захватили крупную базу правительственной армии Афганистана в центральной части страны. Ее обороняли несколько десятков солдат и полицейских
Боевики «Талибана» (запрещенной в России организации) атаковали правительственные войска в провинциальном центре Теринкот к северу от Кандагара. В результате ночного боя им удалось захватить военную базу в этом городе и получить трофеи в виде оружия и техники, утверждает агентство Pajwok.
По данным этого издания, базу обороняли 25 солдат и полицейских. По неподтвержденной информации половина из них была убита, остальные взяты в плен.
Власти провинции Урузган, в которой находится Теринкот, подтвердили факт боев в районе базы, однако не стали сообщать подробности. О том, что талибам удалось сломить там сопротивление правительственных сил, сообщил собеседник Pajwok в Министерстве обороны Афганистана.Теринкот – город, который находится примерно в 100 километрах от Кандагара, который талибы в 1996 году провозгласили своей столицей.