Чиновник на Украине лег на кровать и погладил изъятые при обыске миллионы
На Украине во время обысков чиновник лег на кровать с пачками изъятых долларов и погладил их. Речь идет о деле семьи руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяне Крупе.
Татьяну Крупу заподозрили в незаконном обогащении на уклонистах. У нее в рабочем кабинете нашли поддельные медицинские документы, списки уклонистов с фиктивными диагнозами. Кроме того, по делу проходит ее сын, который, как пишет «Страна.ua», «занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда в Хмельницкой области».
На кадрах, которые опубликовало Государственное бюро расследований (ГБР), видно, как чиновник лежит на кровати и поглаживает пачки денег, найденные во время обысков.
Во время обысков у них нашли наличными почти $6 млн. При этом две сумки с $0,5 млн подозреваемые пытались выбросить из окна.
Также, как пишет «Страна.ua», у них нашли:
- 30 объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве;
- 9 элитных автомобилей;
- гостинично-ресторанный комплекс;
- недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции;
- $2,3 млн на валютных зарубежных счетах.
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