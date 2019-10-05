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Политика ,  
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Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек
В Эдинбурге на улицы вышли более 200 тыс. человек. Они выступили в поддержку независимости Шотландии
Фото: Andrew Milligan / PA / AP

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Власти города и полиция Шотландии не предоставили данных о численности шествия, уточняет Би-би-си.

Люди с шотландскими, ирландскими и даже флагами Англии прошли по центру города. При этом они скандировали: «Чего мы хотим? Независимости!», на главном баннере участников шествия было указано: «Независимость сейчас».

Это шествие стало финальным после аналогичных акций в Глазго, Абердине и Перте, пишет The Guardian. На шествие в том числе вышли люди в маскарадных костюмах, с волынками и килтах.

В прошлом году в аналогичном мероприятии приняли участие 100 тыс. человек, уточняет Би-би-си.

Жители Шотландии в опросах выступают за проведение нового референдума о независимости, заявляла весной 2019 года глава правительства Шотландии Никола Стерджен. По ее словам, для этого надо принять закон, который урегулирует проведение плебисцита.

Последний раз Шотландия пыталась провести референдум в 2014 году. Тогда 55% жителей страны высказались против отделения от Великобритании.

Политика
Против независимости Шотландии выступили большинство опрошенных жителей

Автор: Григорий Набережнов
Теги: Шотландия, независимость, марш
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