Марш в поддержку независимости Шотландии собрал более 200 тыс. человек

В Эдинбурге на улицы вышли более 200 тыс. человек. Они выступили в поддержку независимости Шотландии

Фото: Andrew Milligan / PA / AP

В столице Шотландии Эдинбурге в субботу, 5 октября, состоялся марш в поддержку независимости страны от Великобритании, который собрал более 200 тыс. участников, сообщает Би-би-си со ссылкой на организаторов акции, движение All Under One Banner («Все под одним знаменем»).

Власти города и полиция Шотландии не предоставили данных о численности шествия, уточняет Би-би-си.

Люди с шотландскими, ирландскими и даже флагами Англии прошли по центру города. При этом они скандировали: «Чего мы хотим? Независимости!», на главном баннере участников шествия было указано: «Независимость сейчас».

Это шествие стало финальным после аналогичных акций в Глазго, Абердине и Перте, пишет The Guardian. На шествие в том числе вышли люди в маскарадных костюмах, с волынками и килтах.