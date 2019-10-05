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Волкер сообщил об изначальном скепсисе Трампа в отношении Зеленского
По словам бывшего спецпредставителя, американский президент считал Украину коррумпированной страной, в которой много ужасных людей
Фото: J. Scott Applewhite / AP

Бывший спецпредставитель американского президента по Украине Курт Волкер рассказал членам Конгресса, что пытался убедить адвоката Дональда Трампа Рудольфа Джулиани в том, что новые власти в Киеве действительно рассчитывают провести реформы. По его мнению, именно Джулиани мог переубедить главу государства, который изначально был скептически настроен по отношению к Владимиру Зеленскому, сообщает CNN.

Как указывает Волкер, Трампа смущала коррупция на Украине, а также его вера в то, что в Киеве пытались вмешаться в избирательную кампанию 2016 года с целью не допустить его избрания на пост президента.

«Он говорил, что Украина – коррумпированная страна, в которой полно ужасных людей», - заявлял Волкер. По его словам, влияние на Трампа в этом вопросе оказывал в том числе и Джулиани, который был еще худшего мнения об этой стране.

Волкер заявил членам Конгресса, что не знал о попытках Белого дома убедить Зеленского начать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена в ответ на оказание Киеву военной помощи. По его словам, о подробностях разговора Трампа с главой Украины он узнал уже после того, как расшифровку беседы опубликовал Белый дом. Сам Волкер утверждает, что в ходе разговоров с украинскими политиками настоятельно рекомендовал им не делать ничего, что могло быть истолковано как вмешательство в американские выборы.

Беседа Трампа с Зеленским стала поводом для представителей Демократической партии говорить об импичменте президента. Сам президент США утверждает, что не делал ничего противозаконного, а обвинения в свой адрес объясняет началом новой президентской кампании.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Курт Волкер, Украина
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