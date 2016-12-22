Юнкер призвал ускорить включение Балканских стран в ЕС из-за угрозы войны

Брюссель предлагает ввести для стран Западных Балкан опцию «предварительного присоединения» к Евросоюзу, чтобы не допустить в регионе обострения конфликтов

Жан-Клод Юнкер (Фото: Patrick Seeger / EPA / ТАСС)

Европейский союз должен серьезно отнестись к переговорам о вступлении стран Западных Балкан в состав блока, в противном случае в регионе может начаться новая война. Об этом заявил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Bloomberg.

Власти Европы должны рассмотреть «идею предварительного присоединения» для стран — кандидатов на вступление в Евросоюз, чтобы дать им надежду и помочь улучшить экономическую ситуацию еще до вступления, заявил Юнкер, выступая в парламенте Вены в пятницу.

«Если мы украдем перспективу присоединения у стран Западных Балкан, если в этом крайне сложном европейском регионе появится впечатление, что мы несерьезны, мы рано или поздно вновь столкнемся с тем, что было на Балканах в 1990-х», — приводит Bloomberg слова Юнкера. Впрочем, председатель Еврокомиссии отметил, что еще не состоящие в блоке страны смогут вступить в Евросоюз не ранее 2025 года.

Только два из шести государств, образовавшихся после распада Югославии, вступили в Евросоюз, это Словения и Хорватия. Крупнейшее из них — Сербия — начало формальные переговоры с Евросоюзом, но для вступления в блок Брюссель требует от Белграда выполнения множества условий, одно из которых подразумевает нормализацию отношений с Косово. Этот регион в одностороннем порядке отделился от Югославии в 1990-х после войны за независимость, а в 2008 году парламент Косово провозгласил независимость республики. Сербия до сих пор считает Косово своей административной территорией и не признает его независимость.

Хрупкий мир, пишет Bloomberg, сохраняется и в регионе на Балканах — Республике Сербской — образовании в составе Боснии и Герцеговины, которое населяют преимущественно сербы. Республика Сербская принимала участие в боснийской войне в 1990-х.

Ближе всех к вхождению в ЕС Македония. Для вступления в блок республике необходимо скорректировать название. Вступление Македонии в ЕС сейчас блокирует другой член блока — Греция, которая считает, что с нынешним названием у Македонии сохраняется возможность претендовать на греческую северную провинцию, которая носит такое же название. Но референдум о смене названия страны на Северную Македонию, который прошел 1 октября, был признан несостоявшимся из-за низкой явки.

«Мы не должны импортировать нестабильность из Западных Балкан в Евросоюз, мы должны экспортировать европейскую стабильность в Западные Балканы», — заключил Юнкер.