Пентагон предупредил об исходящей от Китая угрозе для нацбезопасности США

Минобороны США рассматривает Китай как «растущую опасность» для военной промышленности страны. Ведомство насчитало 300 слабых мест в военно-промышленном комплексе, которые зависят от поставок материалов и компонентов из Китая

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Китай представляет собой «значительную и растущую опасность», поставляя материалы и компоненты, критически важные для военно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новый доклад Пентагона, официальная публикация которого должна состояться в пятницу.

Речь идет о почти 150-страничном документе, в котором оборонное ведомство страны сообщает, что существует около 300 слабых мест в военной промышленности США, на которые могут негативно повлиять материалы и компоненты, поставляемые из Китая.

«Основной вывод этого доклада заключается в том, что Китай представляет собой значительную и растущую опасность посредством поставок материалов и технологий, которые считаются стратегическими и важными для национальной безопасности США», — говорится в документе.

В частности, в докладе отмечается, что Китай занимает доминирующее положение по мировым запасам редкоземельных минералов, необходимых в военном промышленности. Помимо этого, отмечается существенная роль Китая в поставках определенных видов электроники, а также химических веществ, используемых в боеприпасах.

Доклад также содержит ряд рекомендаций по защите американской промышленности, в том числе путем расширения прямых инвестиций в сектора, которые считаются критически важными.

Публикация доклада об угрозах со стороны Пекина ожидается на фоне обострившихся отношений между США и Китаем. Начало напряженности в отношениях двух стран положила торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, когда тот начал вводить ввозные пошлины на китайские товары. Пекин был вынужден ввести ответные меры.

В минувший вторник со стороны властей США в адрес Китая прозвучали очередные обвинения. Помощник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в попытках ослабить позиции президента США накануне выборов в конгресс 6 ноября, заявив, что Пекин «вмешивается в демократию Америки». Ранее с аналогичными обвинениями выступил сам Трамп. С трибуны ООН он заявил, что «Китай пытается вмешиваться в наши предстоящие выборы в 2018 году». Власти Китая обвинения Вашингтона отрицают. ​