Провокация на границе: Турция и Сирия обменялись ударами

Армия Турции ответила на попадание минометного снаряда с территории Сирии ответным огнем. Об обмене ударами, произошедшем 5 октября, стало известно слов губернатора турецкой провинции Хатай, сообщает агентство Reuters.

Фото: AP

Снаряд, пущенный сирийцами, взорвался поблизости от одной из ферм. О погибших и раненых сведений нет. Не сообщается и пострадавших в ходе турецкой акции возмездия.

Несколькими днями ранее Анкара уже проводила бомбардировки территории Сирии после обстрела со стороны страны-соседа. Нападение неизвестных на Турцию унесло жизни 5 человек и еще 11 получили ранения.

На прошлой неделе панарабский телеканал Al-Arabiya обвинил власти Сирии в убийстве двух пилотов, находившихся на самолете ВВС Турции, сбитом в июне 2012 года. По официальным данным, военные погибли при крушении воздушного судна. По данным секретных материалов, якобы попавших в распоряжение журналистов, летчики выжили, но спустя некоторое время с ними расправились по приказу президента Башара Асада.

До начала сирийского кризиса в марте 2011 года Анкара выступала как один из ведущих торгово-политических партнеров Дамаска. Сирийский лидер Башар Асад и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган поддерживали дружеские отношения. Оба политика даже проводили семейный отдых вместе.

После начала волнений в соседней стране Анкара решительно поддержала позицию США и ЕС. Б. Асад в интервью турецкой прессе сетовал на двуличие Т.Р.Эрдогана, в течение многих лет выступавшего за сохранение диктаторского режима в Сирии.

В настоящее время Анкара оказывает существенную организационную помощь повстанческим отрядам, сражающимся против Дамаска. В свою очередь, сирийские власти, по ряду сведений, перешли к поддержке курдских сепаратистов на юге Турции.