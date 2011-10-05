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Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии
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Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии
Политика, 05 окт 2011, 03:51
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Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Сирии
Россия и Китай при голосовании в Совете Безопасности ООН наложили вето на проект предложенной рядом европейских стран резолюции, которая осуждает власти Сирии и предполагает санкции относительно этой страны, передает Reuters.

Проект резолюции был подготовлен западными станами, в его поддержку выступали Франция, которая является составителем, а также Великобритания, Германия и Португалия.

В ходе голосования за принятие документа высказались девять стран, четыре воздержались. Россия и Китай выступили против, воспользовавшись правом вето, что в конечном итоге решило судьбу голосования.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ проект резолюции назвали неприемлемым и заявили, что Москва намерена воспользоваться правом вето постоянного члена Совбеза.

"Мы не можем поддержать текст предложенной резолюции", - заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов. "Это неприемлемо, так как включает возможность использования санкций против Сирии", - подчеркнул дипломат. По мнению Г.Гатилова, санкции, о которых идет речь, носят карательный характер.

Заручиться поддержкой России не удалось даже после того, как страны Европы исключили из проекта резолюции Совбеза ООН по Сирии слово "санкции". Ранее постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил на закрытом заседании Совбеза ООН, что российская сторона против любого упоминания в проекте резолюции о наложении санкций на Сирию.

Однако, несмотря на "смягченную" версию резолюции, в новом варианте все равно содержатся угрозы о введении "особых мер" против сирийского правительства и президента Башара Асада в частности.

Западные страны настаивают, что против Сирии необходимо принять жесткие санкции, так как власти страны под руководством президента Б.Асада проводят репрессии в отношении собственного населения.

Теги: Reuters , Китай , ООН , Португалия , Сирия
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