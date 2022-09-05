Путин назвал задачей гуманитарной политики защиту «идеалов Русского мира»
Президент Владимир Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом. В соответствующем указе перечислены национальные интересы Москвы в этой сфере:
- защита «традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;
- ознакомление мировой общественности с историческим и культурным наследием России;
- взаимообогащение культур народов России и других стран;
- развитие международного гуманитарного сотрудничества «на справедливой, взаимной, открытой и недискриминационной основе».
Концепция гласит, что гуманитарная политика за рубежом — неотъемлемая часть внешней политики, а особую роль в ней играет культура. Российская культура — важная часть мировой, и для ее продвижения необходимо организовывать празднования за рубежом российских памятных дат, продвижение на зарубежные рынки отечественного кино, участвовать в международных книжных ярмарках, создавать условия для диалога и обмена опытом специалистов в области культуры, бизнеса и власти.
Культура в качестве инструмента «мягкой силы» помогает укреплять международный авторитет России и нейтрализовать «антироссийские настроения политико-идеологического происхождения». При реализации концепции необходимо учитывать «увеличение количества попыток принизить значимость российской культуры и российских гуманитарных проектов» и подменить «псевдоценностями» традиции и «идеалы Русского мира», подчеркивается в документе. Защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов Русского мира в концепции указаны в качестве одной из целей гуманитарной политики за рубежом. В числе других целей:
- усиление роли русского языка в современном мире;
- популяризация достижений России в культуре, науке, спорте, информационных технологиях;
- повышение конкурентоспособности российского образования и его использования для расширения гуманитарного влияния в России;
- повышение туристической привлекательности России;
- продвижение преимуществ федеративного устройства России, «в котором признается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории», и другие.
Также Россия должна поддерживать соотечественников, живущих за рубежом, развивать международное молодежное сотрудничество, участвовать в международных организациях (развивать взаимодействие с СНГ, ЮНЕСКО и другими объединениями, в том числе в рамках ООН), сохранять культурное и историческое наследие (например, нужно «проводить активную работу» по пресечению попыток переписать историю Второй мировой войны и умалить роль советского народа в победе). Необходимо развивать двустороннее гуманитарное сотрудничество, и здесь приоритетной задачей является углубление контактов в том числе с Абхазией, Южной Осетией, ДНР и ЛНР, а также со «славянскими странами». Одно из направлений двустороннего гуманитарного сотрудничество — «сбалансированная взаимовыгодная» кооперация с западноевропейскими государствами. В концепции упоминаются и отношения с азиатскими странами — динамично развивающееся сотрудничество с Китаем и перспективы его развития с Японией «с учетом большого спроса на русскую культуру» в этой стране. «Особого внимания» требует развитие гуманитарного сотрудничества с ближневосточными странами.
При этом гуманитарная политика должна осуществляться на основе нескольких принципов, в том числе — невмешательства во внутренние дела других государств и международного партнерства в гуманитарной сфере.
Концепция предполагает, что для эффективного продвижения своих интересов на мировой арене Россия должна учитывать факторы, которые влияют на ее восприятие другими странами. Это достижения науки и техники; традиционные духовные ценности; совокупность «позитивных общепонятных культурных кодов», которые ассоциируются у международного сообщества с Россией; оказание Россией помощи другим странам в чрезвычайных ситуациях.
В концепции отмечается необходимость работать над информационным сопровождением событий в России и международных событий с ее участием: готовить зарубежную аудиторию к их «объективному восприятию», доводить до нее «достоверную информацию о том, чем живет российское общество». «При этом следует учитывать растущий в мире запрос на традиционные ценности, в первую очередь семейные, обусловленный агрессивным насаждением рядом государств неолиберальных взглядов», — заявляют авторы концепции. По их мнению, Россия за рубежом воспринимается как хранитель и защитник традиционных ценностей: это «приоритет духовного над материальным, защита прав и свобод человека, семья, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие». В то же время в российском обществе «на протяжении тысячелетней истории» формировалось уважение к чужой культуре. «Россия привержена принципам равенства, справедливости, невмешательства во внутренние дела других государств», — подчеркивается в документе.
В концепции осуждаются попытки политизации гуманитарной сферы для давления на государства. Например, подчеркивается, что полноценное участие России в Олимпийских играх «не должно зависеть от конъюнктурной политики отдельных государств и ангажированных подходов представителей профильных международных организациях». Концепция гласит, что Россия «исходит из того, что формирование международным сообществом политики в гуманитарной сфере и в области защиты прав человека должно осуществляться коллективно».
Основные направления гуманитарной политики за рубежом, согласно концепции, осуществляет президент. Совет Федерации и Госдума «в пределах своих полномочий» должны заниматься ее законодательным обеспечением, а правительство — принимать меры по ее реализации. Роль МИДа заключается в передаче президенту предложений о направлениях гуманитарной политики и реализации внешнеполитического курса России в этой сфере.