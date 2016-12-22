Лавров рассказал о риске Дамаска превратиться в столицу ИГ

Глава МИД России рассказал, что Дамаск рисковал превратиться в столицу запрещенного «Исламского государства», если бы не своевременная помощь России. По словам Лаврова, правительство Асада было готово «вот-вот рухнуть»

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в фэире программы «Большая игра» на «Первом канале» раскрыл подробности того, какова была ситуация в Сирии перед тем как Россия приступила к военной операции в арабской республике.

«Когда мы пришли на помощь [президенту арабской страны Башару] Асаду, это был сентябрь 2015 года, ИГ [«Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация] стояло почти у ворот Дамаска, правительство Асада было готово вот-вот рухнуть», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).

​«Никто из тех, <...> кто сегодня возвышает голос на предмет спасения человеческих жизней, уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, никто пальцем не пошевелил, чтобы предотвратить захват террористами Дамаска, который в этом случае бы стал столицей «халифата», а именно это было целью так называемого Исламского государства Ирака и Леванта», — добавил глава МИД.

Лавров также рассказал, что когда Россия помогла освободить от ИГ большую часть Сирии, в частности Алеппо и Пальмиру, осталась небольшая кучка разрозненных отрядов. В настоящее же время, по его словам, несколько десятков тысяч экстремистов во главе с «Джебхат ан-Нусра» (запрещенная в России террористическая организация) сконцентрированы в сирийской провинции Идлиб. Именно группировка «Джебхат ан-Нусра», по мнению главы российского МИДа, сейчас представляет самую большую угрозу в Сирии.

В то же время, по его словам, Россия наблюдает подспудное желание США вывести группировку «Джебхат ан-Нусра» из-под удара в Сирии. В частности, напомнил он, Россия при освобождении от террористов сирийских городов, всегда обеспечивала гуманитарные коридоры, а также пыталась заключить перемирие со способной к договору оппозицией. Коалиция, возглавляемая США, при освобождении сирийской Ракки и иракского Мосула, не предпринимала таких усилий, заметил Лавров. Он также напомнил, что администрация Барака Обамы «клятвенно обещала» размежевать умеренную оппозицию от «Джебхат ан-Нусры», однако не сделала это.

«Сейчас мы наблюдаем такое же подспудное желание, если я правильно понимаю ситуацию, «Джебхат ан-Нусру» вывести из-под удара», — сказал глава МИД.​

Россия с сентября 2015 года Россия по запросу официального Дамаска проводит в Сирии операцию против террористов. В декабре 2017 года президент России Владимир Путин распорядился приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Президент тогда отметил, что задача по борьбе с ИГ в Сирии «в целом решена блестяще».