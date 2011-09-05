И.Охлобыстин считает Госдуму бессмысленным институтом

И.Охлобыстин указал также, что Госдума пожирает огромное количество ресурсов, которые можно направить на восстановление военно-промышленного комплекса.
Сегодня же актер, сыгравший в фильмах "ДМБ", "Даун Хаус", "Гипноз", "Царь", "Ирония любви", "Дом солнца", "Generation П", заявил о намерении баллотироваться на пост президента Российской Федерации на предстоящих в марте 2012г. выборах. Артист пока не определился, за кого проголосует на думских выборах в декабре 2011г., так как не доверяет парламентариям.
В ходе пресс-конференции актер озвучил и основные направления деятельности на посту президента. И.Охлобыстин заявил о необходимости возрождения армии. Военные – это одна из самых престижных профессий в мире, так же как педагоги и врачи, напомнил он.
В ближайшее время И.Охлобыстин намерен презентовать свой философско-идеологический концепт. Про детали этого концепта он умолчал, сказав только, что к нему "десятилетиями шла церковь".