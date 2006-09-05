Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,22 56,57 EUR Нал. 70,41 69,66 USD Бирж. 56,89 +0,23 EUR Бирж. 70,00 +0,25 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 9761,40 +517,20 MOEX 2318,35 +0,29% RTS 1284,16 -0,11% Brent 65,09 -0,61% DJIA 25417,28 +0,32% Nasdaq 7591,11 +0,40% FTSE 7217,83 -0,09%
В Мексике объявят имя нового президента страны
Лента новостей
Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество Порошенко пообещал взыскать с «Газпрома» все «до копейки» 16:23, Экономика Футболист «Зенита» пропустит чемпионат мира из-за травмы колена 16:21, Спорт Фигуранты «кокаинового дела» заявили о провокации со стороны спецслужб 16:16, Общество Умер модельер Юбер де Живанши 16:13, Общество Меркель рассказала о подаренной копченой рыбе из Москвы 16:13, Общество Кросс-гендерный шопинг: какую мужскую одежду женщины покупают для себя 16:12, Спецпроект РБК PINK В РПЦ заявили о «скандализировании» темы Благодатного огня 16:09, Общество После отравления таллием сотрудников завода в Таганроге возбудили дело 16:07, Общество В Совфеде заявили о «бандеровском душке» в законопроекте «О прощении» 16:00, Политика ФОМ предсказал явку 64% на выборах президента 16:00, Политика Порошенко пообещал наказать организаторов «фейковых выборов» в Крыму 15:59, Политика Леонид Слуцкий стал первым российским тренером в чемпионате Голландии 15:54, Спорт Могерини заявила о непризнании ЕС результатов выборов президента в Крыму 15:53, Политика Как бизнесу справляться с неудачами в условиях, приближенных к боевым 15:52, Спецпроект РБК Шувалов ответил на вопрос студента о «незадекларированных доходах» 15:51, Политика Ford прекратит сотрудничество с одним из крупнейших дилеров России 15:49, Бизнес В Перми врача-гематолога признали виновным в смерти пациентки 15:46, Общество СК начал проверку по факту гибели бейсджампера в Подмосковье 15:42, Общество Греция прервала чемпионат после выхода Саввиди на поле с пистолетом 15:37, Спорт ФСБ предложила порядок информирования о кибератаках на важные объекты 15:37, Общество Доставить на участок: чем обернется борьба за явку на выборы 15:22, Мнение Богатейший миллиардер Индии получил статус электронного резидента Эстонии 15:19, Бизнес Черчесов вызвал трех легионеров на матчи с Бразилией и Францией 15:10, Спорт Путин внес в Думу законопроект об уголовной ответственности в госзакупках 15:08, Общество
В Мексике объявят имя нового президента страны
Политика, 05 сен 2006, 12:11
0
В Мексике объявят имя нового президента страны
В Мексике сегодня будет объявлено имя нового президента страны. Свое решение огласит Федеральный трибунал по выборам, который занимается рассмотрением жалоб кандидатов. Федеральный трибунал имеет право аннулировать результаты голосования, а его решение является окончательным и обжалованию не подлежит, отмечает (С) Associated Press.

В Мексике сегодня будет объявлено имя нового президента страны. Свое решение огласит Федеральный трибунал по выборам, который занимается рассмотрением жалоб кандидатов. Федеральный трибунал имеет право аннулировать результаты голосования, а его решение является окончательным и обжалованию не подлежит, отмечает (С) Associated Press.

Однако ничто не указывает на то, что результаты выборов будут аннулированы. По мнению большинства экспертов, Федеральный трибунал подтвердит победу на выборах кандидата от правящей партии Фелипе Кальдерона, который по итогам голосования 2 июля 2006 г. опередил своего основного соперника - лидера левых Лопеса Обрадора на 240 тыс. голосов.

Как известно, последний не согласился с результатами июльских выборов и потребовал провести полный пересчет голосов. Однако суд отказал ему в этой просьбе и назначил частичный пересчет, который практически не изменил соотношения сил.

Для страны со 100–миллионным населением, разрыв между кандидатами в 200 тысяч человек чрезвычайно опасен, т.к. может привести к расколу ранее стабильного мексиканского общества на два лагеря. Что собственно сейчас и происходит. Л. Обрадор уже заявил, что в случае признания Ф. Кальдерона президентом, он не согласится с решением трибунала, и "мирными способами" сорвет инаугурацию Ф. Кальдерона. На 16 сентября намечена массовая демонстрация, в ходе которой потерпевший поражение кандидат намерен объявить о создании альтернативного нынешнему правительства.

Напомним, что на днях Le Monde Diplomatique опубликовала статью главного редактора этого издания Игнасио Рамоне, которой заявляет, что победа Ф. Кальдерона на выборах в Мексике стала результатом подтасовок и использования административного ресурса. По мнению И. Рамоне, все это сделано с подачи США, которые выступают против прихода к власти в Латинской Америке очередного левого президента, и попустительстве Евросоюза.

В последние несколько лет Латинская Америка сильно полевела. Так, президентские посты левые заняли в Венесуэле, Боливии, Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае. США потеряла былое влияние в этих странах, а вместе с ним потеряли контракты и некоторые американские компании. Иметь же еще и во главе пограничного государства с США левого Луиса Обрадора для Соединенных Штатов крайне нежелательно.

Теги: Associated Press , Мексика
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Мексиканская оппозиция не добилась пересмотра итогов выборов Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.