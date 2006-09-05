В Мексике объявят имя нового президента страны

В Мексике сегодня будет объявлено имя нового президента страны. Свое решение огласит Федеральный трибунал по выборам, который занимается рассмотрением жалоб кандидатов. Федеральный трибунал имеет право аннулировать результаты голосования, а его решение является окончательным и обжалованию не подлежит, отмечает (С) Associated Press.

В Мексике сегодня будет объявлено имя нового президента страны. Свое решение огласит Федеральный трибунал по выборам, который занимается рассмотрением жалоб кандидатов. Федеральный трибунал имеет право аннулировать результаты голосования, а его решение является окончательным и обжалованию не подлежит, отмечает (С) Associated Press.

Однако ничто не указывает на то, что результаты выборов будут аннулированы. По мнению большинства экспертов, Федеральный трибунал подтвердит победу на выборах кандидата от правящей партии Фелипе Кальдерона, который по итогам голосования 2 июля 2006 г. опередил своего основного соперника - лидера левых Лопеса Обрадора на 240 тыс. голосов.

Как известно, последний не согласился с результатами июльских выборов и потребовал провести полный пересчет голосов. Однако суд отказал ему в этой просьбе и назначил частичный пересчет, который практически не изменил соотношения сил.

Для страны со 100–миллионным населением, разрыв между кандидатами в 200 тысяч человек чрезвычайно опасен, т.к. может привести к расколу ранее стабильного мексиканского общества на два лагеря. Что собственно сейчас и происходит. Л. Обрадор уже заявил, что в случае признания Ф. Кальдерона президентом, он не согласится с решением трибунала, и "мирными способами" сорвет инаугурацию Ф. Кальдерона. На 16 сентября намечена массовая демонстрация, в ходе которой потерпевший поражение кандидат намерен объявить о создании альтернативного нынешнему правительства.

Напомним, что на днях Le Monde Diplomatique опубликовала статью главного редактора этого издания Игнасио Рамоне, которой заявляет, что победа Ф. Кальдерона на выборах в Мексике стала результатом подтасовок и использования административного ресурса. По мнению И. Рамоне, все это сделано с подачи США, которые выступают против прихода к власти в Латинской Америке очередного левого президента, и попустительстве Евросоюза.

В последние несколько лет Латинская Америка сильно полевела. Так, президентские посты левые заняли в Венесуэле, Боливии, Бразилии, Аргентине, Чили, Уругвае. США потеряла былое влияние в этих странах, а вместе с ним потеряли контракты и некоторые американские компании. Иметь же еще и во главе пограничного государства с США левого Луиса Обрадора для Соединенных Штатов крайне нежелательно.