В Сети появилось видео момента покушения на президента Венесуэлы

Видео с реакцией охраны на попытку покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро появилось в интернете. На нем видно, как действовала его охрана

Скриншот из видео RT / Youtube

Момент покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, где видно реакцию главы государства на случившееся, был выложен на Youtube канале Ruptly. На записи видно, что сразу после взрыва Мадуро попытался продолжить речь перед военнослужащими национальной армии, однако ему помешали охранники, которые немедленно стали прикрывать президента специальными щитами.

Видео: RT en Español

Заслонять Мадуро стали и военные, которые стояли рядом с ним на трибуне. Спустя короткое время охрана вместе с президентом стала медленно отходить от микрофона.

Само выступление Мадуро транслировало венесуэльское телевидение. Однако после хлопка камера переключилась на солдат, которые слушали речь президента. Спустя примерно 10 секунд видно, как они все побежали по улице, после чего телеканал включил свою заставку.

Попытка покушения произошла на церемонии празднования 81-летия создания Национальной боливарианской гвардии. По официальной версии в сторону трибуны, на которой находился Мадуро, были запущены беспилотники со взрывчаткой, которые в итоге удалось сбить.

Президент Венесуэлы обвинил в случившемся правые группировки и правительство Колумбии, которое якобы их поддерживает. В Боготе эти заявления назвали бессмысленными и необоснованными.