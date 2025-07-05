В секторе Газа в американских гуманитарных работников бросили гранаты

Два американских гуманитарных работника получили ранения в секторе Газа, когда раздавали еду, сообщает поддерживаемый Израилем и США Gaza Humanitarian Foundation. По информации организации, нападавшие бросили в их сторону гранаты

Сектор Газа (Фото: Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В секторе Газа в результате «целенаправленной террористической атаки» ранены двое американских сотрудников Gaza Humanitarian Foundation (GHF), который занимается доставкой и раздачей гуманитарной помощи при поддержке Израиля и США. Ynet отмечает, что это первый случай ранения американских сотрудников с момента начала работы фонда в мае.

Как сообщила организация на своей странице в соцсети X, по предварительным данным, двое неизвестных бросили две гранаты в сторону американских сотрудников фонда. Сейчас пострадавшие находятся в стабильном состоянии, им была оказана медицинская помощь. Местные работники фонда и гражданские лица не пострадали, заверили в организации.

«GHF неоднократно предупреждал о реальных угрозах со стороны ХАМАС, включая явные планы атаковать американский персонал, палестинских гуманитарных работников и мирных жителей, которые полагаются на наши объекты для получения продовольствия. Сегодняшняя атака трагически подтверждает эти предупреждения», — говорится в сообщении.

Несмотря на произошедшее, в GHF гарантировали, что продолжат доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа. «Попытки помешать этой работе только усугубят кризис. Мы продолжим поддерживать население Газы и сделаем все возможное, чтобы доставить помощь, в которой они так остро нуждаются», — указано в сообщении.

Фонд GHF реализует свою деятельность, не координируясь с международными гуманитарными структурами, что вызвало критику со стороны ООН и других организаций. Newsru.co.il писал, что группировки ХАМАС и «Исламский джихад» (признано террористическим и запрещено в России) объявили «предателями» тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе.