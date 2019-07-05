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«Единая Россия» введет KPI и пообещает увольнения в «худших» регионах
«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений. Будут учитываться рейтинг партии в регионе, его динамика и результаты выборов, рассказали источники РБК
Фото: Петр Ковалев / Интерпресс/ ТАСС

«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделений, рассказали РБК два источника в руководстве партии власти. Официально об этом будет объявлено 5 июля на политической конференции единороссов в Москве.

KPI будет оцениваться по трем составляющим, уточнил один из собеседников РБК: текущий электоральный рейтинг «Единой России» в регионе, его динамика (будет отслеживаться раз в квартал) и результаты выборов.

Выборный показатель будет действовать только в тех регионах, где в текущий период проходят избирательные кампании, сказал источник РБК. Точка отсечения выборного показателя — итоги региональных кампаний 2018 года. Начинать отсчет с 2017 года в партии сочли неправильным, поскольку именно в 2018 году была проведена пенсионная реформа, сказавшаяся как на рейтинге единороссов, так и на результатах выборов.

Что касается двух других критериев — текущего электорального рейтинга партии и его динамики, — делать выводы руководство партии намерено по следующему принципу: если на протяжении двух кварталов подряд рейтинг партии в регионе был ниже среднего по стране, и при этом его динамика отрицательная, «то это сигнал секретарю регионального отделения». «По худшим будут приниматься решения (кадровые)», — заверил собеседник РБК в руководстве «Единой России».

Первые итоги по KPI будут подведены уже осенью, после единого дня голосования. На сегодняшний день в десятку лучших по электоральному рейтингу «Единой России» регионов входят: Чечня (78%), Тыва (62%), Брянская область (49%), Крым (49%), Адыгея (45%), Калужская область (44%), Липецкая область (44%), Курганская область (43%), Чувашия (43%).

В зависимости от региона, опросы проводились ФОМ или ВЦИОМ, сказал один из источников в руководстве партии власти. Средний рейтинг партии по стране — 36,6%.

Назвать регионы с худшим рейтингом «Единой России» источники РБК отказались.

Закрытые опросы ФОМ, проведенные с середины марта по начало апреля, выявили, что самый худший рейтинг партии власти — в Хабаровском крае, ранее сообщал РБК. На тот момент голосовать за единороссов готовы были 21% жителей региона.

В марте на круглом столе в Фонде развития гражданского общества приводились данные ВЦИОМ по тому, за кого готовы голосовать москвичи на выборах в Мосгордуму. За выдвиженца от «Единой России» изъявляли готовность отдать голос 22%, за самовыдвиженца — 37%. В настоящее время все единороссы идут на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы.

Ранее KPI уже были введены для внутриполитического блока Кремля и для вице-губернаторов по внутренней политике в регионах, сообщал РБК.
Для чиновников внутриполитического блока введены такие ключевые показатели эффективности, как KPI по снижению уровня протестного потенциала; по обеспечению общественно-политической устойчивости и управляемости в регионах; по повышению доли проактивной патриотически настроенной молодежи; по повышению уровня социального оптимизма. Два критерия общие для Кремля и внутриполитических блоков регионов — KPI по доверию и выборный KPI.

Автор: Наталья Галимова
Теги: «Единая Россия », KPI
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