«Единая Россия» введет KPI и пообещает увольнения в «худших» регионах

«Единая Россия» вводит KPI для региональных отделений. Будут учитываться рейтинг партии в регионе, его динамика и результаты выборов, рассказали источники РБК

Фото: Петр Ковалев / Интерпресс/ ТАСС

«Единая Россия» вводит KPI для своих региональных отделений, рассказали РБК два источника в руководстве партии власти. Официально об этом будет объявлено 5 июля на политической конференции единороссов в Москве.

KPI будет оцениваться по трем составляющим, уточнил один из собеседников РБК: текущий электоральный рейтинг «Единой России» в регионе, его динамика (будет отслеживаться раз в квартал) и результаты выборов.

Выборный показатель будет действовать только в тех регионах, где в текущий период проходят избирательные кампании, сказал источник РБК. Точка отсечения выборного показателя — итоги региональных кампаний 2018 года. Начинать отсчет с 2017 года в партии сочли неправильным, поскольку именно в 2018 году была проведена пенсионная реформа, сказавшаяся как на рейтинге единороссов, так и на результатах выборов.

Что касается двух других критериев — текущего электорального рейтинга партии и его динамики, — делать выводы руководство партии намерено по следующему принципу: если на протяжении двух кварталов подряд рейтинг партии в регионе был ниже среднего по стране, и при этом его динамика отрицательная, «то это сигнал секретарю регионального отделения». «По худшим будут приниматься решения (кадровые)», — заверил собеседник РБК в руководстве «Единой России».

Первые итоги по KPI будут подведены уже осенью, после единого дня голосования. На сегодняшний день в десятку лучших по электоральному рейтингу «Единой России» регионов входят: Чечня (78%), Тыва (62%), Брянская область (49%), Крым (49%), Адыгея (45%), Калужская область (44%), Липецкая область (44%), Курганская область (43%), Чувашия (43%).