Собянин мобилизует избирателей в районах с высоким результатом за Путина

Сергей Собянин будет вести избирательную кампанию в первую очередь в тех районах столицы, где на выборах 18 марта Владимир Путин получил высокий результат. Штаб мэра надеется добиться там высоких показателей по явке и голосам «за»

Сергей Собянин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Вслед за Путиным

Мэр Москвы Сергей Собянин как кандидат в мэры будет вести кампанию по мобилизации электората прежде всего в тех столичных районах, где на выборах главы государства Владимир Путин получил высокий результат. Об этом РБК рассказали три источника, близких к мэрии Москвы.

Работа будет вестись в первую очередь там, где результат Путина был выше или чуть ниже, чем средний по Москве, рассказывает один из собеседников РБК. «Это встречи кандидата с избирателями, агитация, активная работа мобилизационных групп, пикеты», — уточняет он. В таких районах столичные власти рассчитывают добиться более высокой явки, говорит другой источник.

Кроме того, внимание будет обращаться на те районы, где по сравнению с выборами 2012 года Путин получил наибольший прирост голосов, добавляет собеседник.

Средний результат Владимира Путина в Москве по итогам президентских выборов составляет 70,88%. Из 128 районов результат выше среднего показали 64. Самый высокий результат глава государства получил в районе Старое Крюково (75,22%), самый низкий — в Гагаринском районе (62,76%).

Собянин на мэрских выборах 2013 года набрал более 51%, занявший второе место оппозиционер Алексей Навальный получил более ​27%, явка составила 32%.

РБК направил запрос пресс-секретарю Собянина Гульнаре Пеньковой с просьбой прокомментировать информацию об агитационной работе мэра в Москве.

Минус Центральный округ

Сергей Собянин в районах, на которые решено делать ставку, может рассчитывать на наиболее благоприятные показатели: даже если рейтинг самого мэра там окажется ниже среднего, у него есть потенциал нарастить его за счет избирателей, проголосовавших за президента, объясняет источник РБК. По сравнению с президентскими выборами 2012 года в этом марте за Путина проголосовали на 1,2 млн москвичей больше, хотя часть из них являются сторонниками оппозиционных партий, добавляет один из близких к мэрии собеседников РБК.

В первую очередь упор в мобилизационной кампании Собянина нужно делать на юг, юго-восток, восток, большую часть северо-востока, отчасти север столицы, а также Зеленоград, говорит источник.

Есть порядка 30–40 районов, где президент получил самые низкие результаты, и рейтинги Собянина там тоже низкие — в таких районах мэрия не намерена прикладывать значимых усилий для мобилизации граждан, рассказывает один из собеседников, близких к столичным властям. «В мэрии пока нет решения, что делать с этими районами: есть понимание, что Собянину будет трудно там добиться хороших результатов», — говорит источник РБК.

Традиционно более низкие по сравнению с другими территориями показатели по итогам президентской кампании были в Центральном округе столицы, ряде районов юго-запада, севера, запада.

Турне по районам

После того как Собянин объявил о намерении участвовать в выборах, мероприятия с его участием, касающиеся улучшения условий жизни конкретных районов, проходили, за отдельными исключениями, именно там, где Путин получил результат выше или максимально близкий к среднему.

Сергей Собянин(слева) (Фото: Денис Гришкин / РИА Новости)

6 июня мэр Москвы присутствовал на запуске движения по Боровскому шоссе от ул. Шолохова до ул. Чоботовской (движение там было закрыто из-за строительства станции метро «Новопеределкино»), затем изучил готовность самой станции метро. Результат Владимира Путина в районе Новопеределкино составил 74,54%.

19 июня Собянин посетил модернизированные Люберецкие очистные сооружения, главная цель реконструкции которых заключалась в устранении неприятных запахов. «Теперь неприятный запах не будет беспокоить жителей восточных и юго-восточных районов», — сообщал сайт городских властей. Восточные и юго-восточные районы хорошо голосовали за Владимира Путина. В Некрасовке, где находится сам очистной комплекс, за президента отдали голоса 73,71% москвичей.

28 июня глава столицы открыл флагманский центр госуслуг «Мои документы» с 50 окнами приема рядом с метро «Теплый Стан». В Теплом Стане за Путина отдали голоса 70,13% москвичей.

29 июня Собянин посетил Троицкий и Новомосковский административные округа: он побывал в центре социального обслуживания «Троицкий», открыл новую школу в поселении Сосенском, осмотрел новую подстанцию скорой помощи в Троицке, а также объявил, что в поселке Коммунарка будет открыта больница с родильным домом, куда смогут обращаться жители Северного и Южного Бутова, Солнцева и всей территории Троицкого и Новомосковского округов. В Троицке за президента отдали голоса 74,82% граждан, в Новой Москве — 73,58%, в поселении Сосенском — 73,44%. В этот же день, 29 июня, Собянин объявил об открытии движения по новой дороге МЗ «Украина». «Построили новую дорогу от Южного Бутово до Киевского шоссе и дальше до Минского шоссе», — сказал мэр во время общения с жителями, добавив, что наряду со строительством дороги было проведено освещение и проложены тротуары. Результат Путина в Южном Бутово — 72,55%.

Логичная идея

Электоральная статистика имеет важное значение для определения стратегии выборной кампании, территорий, приоритетных для работы, и направлений самой работы, говорит глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Но будет заблуждением считать, что есть районы, в которых работа вестись не должна, поскольку базовый электорат Собянина живет во всех районах Москвы. А для любого кандидата первоочередная задача — мобилизовать свой базовый электорат», — поясняет он. Важно также привлечь так называемых ситуативных, то есть неопределившихся, избирателей, добавляет эксперт.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

«Под зонтиком рейтинга Путина существует вся наша система власти, все остальные рейтинги в большей или меньшей степени производные от рейтинга президента. Это касается и Собянина, хотя у него есть собственная группа поддержки, которая считает, что он много сделал для Москвы», — говорит политолог Константин Калачев. Поэтому сама идея стимулировать явку там, где результат за Путина был более высоким, чтобы получить хороший результат за Собянина, логична, заключает эксперт. Явка на сегодняшний день — это главная проблема московских властей, напоминает Калачев. Очевидно, мэрия решила не переубеждать противников, а мобилизовать лояльных, полагает он.

Но не очень понятно, как именно московские власти намерены стимулировать явку в отдельных районах, продолжает эксперт. «Представим, что рядом стоят два дома: один считается лоялистским, другой — оппозиционным. Теоретически можно в одном доме повесить объявление о выборах, а в другом — нет. В одном задействовать старших по дому, по подъезду, в другом не использовать этот метод», — рассуждает Калачев. Возможность обеспечить большее количество контактов с отдельными избирателями есть, но только точечно, резюмирует политолог.