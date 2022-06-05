WP узнала о помощи США саудовским военным в авиаударах по Йемену

Вооруженный конфликт в Йемене начался в 2015 году. Сначала США беспокоились о том, что авиаудары коалиции во главе с Саудовской Аравией могут нарушать обычаи войны. Однако затем начали заключать военные контракты с этой страной

Последствия авиаударов коалиции во главе с Саудовской Аравией по городу Санаа в Йемене, март 2022 (Фото: Hani Al-Ansi / dpa/ Global Look Press)

США поддерживали военно-воздушную кампанию коалиции во главе с Саудовской Аравией, которая наносила удары по объектам гражданской инфраструктуры Йемена с 2015 года, выяснили The Washington Post и Security Force Monitor в совместном расследовании.

Журналисты проанализировали более 3 тыс. общедоступных изображений, пресс-релизов, сообщений СМИ и видео и идентифицировала 19 эскадрилий истребителей, которые участвовали в военной кампании.

Они выяснили, что большая часть самолетов принадлежала Саудовской Аравии или ОАЭ, которые заключили как минимум 94 контракта с США на вооружение, обучение или техническое обслуживание. Большинство из 39 эскадрилий стран-членов коалиции, которые имели возможность наносить авиаудары, летали на истребителях разработанных и проданных американскими компаниями.

Соединенные Штаты участвовали в совместных учениях как минимум с 80% эскадрилий, которые наносили удары по Йемену, показал анализ более 1,5 тыс. видео, фото и заявлений военных ведомств. Более того, примерно четыре раза такие учения проходили в США.

С 2015 года официальные лица США выражали обеспокоенность тем, что авиаудары коалиции могли нарушать правила войны. Они также обучали военно-воздушные силы Саудовской Аравии мерам по предотвращению жертв среди гражданского населения, праву вооруженных конфликтов и правам человека. После четырех лет военных действий, в 2019 году, США приняли политику с требованием высокоточного наведения ракет.

После начала бомбардировок в 2015 году Соединенные Штаты заключили десятки контрактов на поддержку истребителей F-15SA и модернизацию других самолетов из этой же серии, а также обучение пилотов. Последний истребитель в Саудовскую Аравию в 2020 году.

Читайте на РБК Pro Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать США и КНР бьются за рынок редкоземельных металлов. Как на этом заработать Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Чем полезна медитация и какие техники помогут начать ее практиковать Инструкции Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Инструкции Pro Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане Статьи Pro Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Какие финансовые меры защиты использовать в договоре Инструкции

В следующем году администрация президента США Джо Байдена заявила, что страна прекращает поддерживать «наступательные операции» против повстанцев Йемена и приостанавливает продажу боеприпасов. При этом контракты на обслуживание разорваны не были, отметили журналисты. А позже Байден одобрил продажу ракет класса «воздух-воздух» на $650 млн Саудовской Аравии и «оборонительного оружия» для поддержки противоракетных систем ОАЭ на такую же сумму.

«И Саудовская Аравия, и Объединенные Арабские Эмираты сталкиваются со значительной угрозой своим территориям. Мы намерены продолжать укреплять обороноспособность этих стран», — сказал представитель Пентагона Нэд Прайс в комментарии изданию. Он объяснил поддержку тем, что за последний год хуситы сотни раз атаковали Саудовскую Аравию.

С августа 2014 года в Йемене идет конфликт между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В марте 2015 года конфликт перешел в активную фазу, когда в Йемен вошли силы коалиции во главе с Саудовской Аравией.

По данным ООН, из-за последствий военных действий более 17,4 млн йеменцев страдают от нехватки продовольствия. Чтобы решить вопросы гуманитарного кризиса в стране только в 2022 году ЮНИСЕФ потребуется $484.4 млн.Ситуацию осложняют военных действия на Украине, от которой Йемен получает 30% всей пшеницы.