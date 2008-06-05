СПС подал иск об отмене результатов думских выборов

Партия "Союз правых сил" (СПС) подала сегодня, 5 июня, заявление в Верховный суд РФ с просьбой признать недействительными итоги голосования на выборах в Госдуму V созыва. Ранее в ВС РФ с таким же заявлением обратилась КПРФ.

При этом правые заявили, что будут настаивать на объединении при рассмотрении в ВС своего заявления с заявлением КПРФ. Об этом сообщил РБК адвокат СПС Вадим Прохоров.

"Сегодня до вечера после присвоения в ВС регистрационного номера нашему заявлению мы направим ходатайство в ВС, чтобы объединить заявления, поданные СПС и КПРФ", - сказал В.Прохоров. Адвокат СПС отметил, что, по имеющимся у него сведениям, коммунисты также готовы подать запрос об объединении двух дел при рассмотрении в ВС.

Однако В.Прохоров добавил, что он лично относится к возможному объединению заявлений "довольно скептически", поскольку, по его мнению, органы власти не позволят рассматривать два заявления с одинаковыми требованиями совместно. "Это лишь усилит позиции и СПС, и КПРФ", - заметил В.Прохоров.

Напомним, что коммунисты подали свой иск 27 мая. Главные претензии у КПРФ, согласно тексту документа, накопились к партии "Единая Россия", которую левые обвиняют в нарушении правил предвыборной агитации, использовании административного ресурса, приписке голосов и др.

Партийцы сообщили, что объем документа составил 110 страниц, приложения представлены в виде 20 папок (в которых еще свыше 2500 страниц). Все это, уверены в КПРФ, дает основание добиваться отмены постановления ЦИК России от 8 декабря 2007г., утвердившего результаты выборов депутатов Госдумы.

Добавим, что ранее соратники Г.Зюганова пытались опротестовать итоги голосования по выборам в нижнюю палату парламента в Центральной избирательной комиссии. Однако представители избирательного ведомства сочли претензии, озвученные КПРФ, необоснованными. Следует добавить, что коммунисты уже подготовились и к отрицательному решению ВС. Представители партии заявляют, что в таком случае они обратятся в Европейский суд по правам человека.

Согласно букве закона, суд может отменить решение ЦИК об итогах думского голосования в случае нарушения правил составления списков избирателей, порядка формирования избиркомов, порядка голосования и подсчета голосов, а также порядка подведения итогов выборов и других нарушений законодательства, если они противоречат действительному волеизъявлению избирателей.