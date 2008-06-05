"Аль-Кайеда" взяла ответственность за взрыв у посольства Дании

Международная экстремистская сеть "Аль-Кайеда" взяла на себя ответственность за взрыв у посольства Дании в столице Пакистана Исламабаде 2 июня с.г., заявив, что это было местью за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

В заявлении, опубликованном в Интернете и подписанном руководителем ячейки "Аль-Кайеды" в Афганистане Мустафой Абу аль-Язидом, отмечается, что Дания так и не извинилась за публикацию карикатур, передает Reuters.

Напомним, 2 июня с.г. в Исламабаде прогремел взрыв возле посольства Дании. В результате инцидента погиб 1 и были ранены 3 сотрудника учреждения.

В феврале 2008г. ведущие датские газеты вновь напечатали на своих страницах карикатуры на пророка Мухаммеда. Датские СМИ сделали это в знак солидарности с автором одного из сатирических изображений, после того как полиция сообщила о том, что раскрыла заговор, целью которого было убийство художника.

Первоначально карикатуры, вызвавшие бурю протеста в исламском мире, были опубликованы 30 сентября 2005г. в датской газете Jyllаnds-Posten. Тогда было опубликовано 12 карикатур, на одной из которых пророк изображен с тюрбаном в форме бомбы с горящим фитилем.

Впоследствии эти рисунки опубликовали многие издания в Европе в знак поддержки права граждан на свободу прессы.