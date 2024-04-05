Суд в Кишиневе признал экстремистским флаг Российской империи

Суд в Молдавии признал экстремистским черно-бело-желтый флаг Российской империи. Он был официальным государственным символом с 1858 по 1883 год

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Суд в Кишиневе удовлетворил иск Генпрокуратуры, Минюста и Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии о признании экстремистской символикой флага Российской империи, сообщил телеканал TVR.

«В соответствии со ст. 238-240, 281-285 Гражданского процессуального кодекса суд первой инстанции постановил, что ходатайство, поданное и.о. генерального прокурора, представителями Министерства юстиции и СИБ Республики Молдавии, имеет юридическую ценность. Обнаружен экстремистский характер флага с горизонтальными черно-желто-белыми линиями», — говорится в судебном решении. Его обжалование возможно в течение 30 дней в Апелляционной палате Кишинева, отмечает TVR.

РБК направил запрос в пресс-службу МИД Молдавии, посольство Молдавии в Москве, посольство России в Молдавии и Окружной суд Кишинева.

Черно-желто-белый флаг стал официальным государственным символом Российской империи 11 июня 1858 года (24 июня по новому стилю), его использовали в течение почти 25 лет. В 1883 году, накануне коронации Александра III, был издан указ, разрешающий украшать здания только бело-сине-красным флагом. В 1896 году Николай II объявил его национальным флагом, однако черно-желто-белый при этом не отменяли.

В начале XX века флаг Российской империи использовали право-консервативные силы, в настоящее время — националистические, монархические и патриотические организации.