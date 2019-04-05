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Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Discovery $43 (+53,19%) прогноз Deutsche Bank к 01.03.20 Купить
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Трамп предложил России и Китаю сократить расходы на производство оружия
Дональд Трамп считает, что США, Россия и Китай могли бы сократить расходы на производство оружия. По его словам, это помогло бы всем трем странам
Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

В ходе переговоров с китайским вице-премьером Лю Хе в Вашингтоне американский президент посетовал на то, что США, Китай и Россия тратят слишком много денег на производство вооружений, в том числе и ядерного, сообщает агентство Reuters. По словам Трампа, если сократить эту статью расходов, то сэкономленные деньги можно было бы направить в другие сферы.

Американский президент спросил мнение собеседника по этому поводу, на что Лю Хе ответил, что это хорошая идея.

Большая часть переговоров в Вашингтоне была посвящена обсуждению нового торгового соглашения между США и Китаем. Обе стороны подчеркнули, что добились значительного прогресса, а Трамп спрогнозировал, что договор будет заключен примерно через четыре недели.

Однако торговый представитель США Роберт Лайтхайзер уточнил, что на самом деле есть несколько важных вопросов, которые сторонам пока согласовать не удалось. Речь идет об импортных пошлинах, защите интеллектуальных прав.

Торговое соглашение между США и Китаем могло бы завершить конфликт, который длится уже несколько месяцев. Вашингтон считает, что Китай должен пойти на серьезные уступки, а в Пекине взамен требуют снятия ограничений на поставки своей продукции в Соединенные Штаты.​

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Китай
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