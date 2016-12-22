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СБУ обвинила в организации теракта в Киеве сотрудника Генштаба ВС России
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СБУ обвинила в организации теракта в Киеве сотрудника Генштаба ВС России
Политика, 12:41
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СБУ обвинила в организации теракта в Киеве сотрудника Генштаба ВС России
Взрыв у телеканала Espreso в Киеве в октябре 2017 года организовал представитель ГУ Генштаба России, заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко. По его словам, личность эмиссара установить пока не удалось
Виктор Кононенко (Фото: ssu.gov.ua)

Украинские спецслужбы считают, что организатором взрыва в Киеве в октябре 2017 года, во время которого пострадал народный депутат из Радикальной партии Игорь Мосийчук, был представитель главного управления Генштаба Российской Федерации, имя которого установить не удалось, сообщает LB.ua.

По словам заместителя главы СБУ Виктора Кононенко, террористы хотели убить Мосийчука. «Организатор преступления — неустановленная личность мужского пола, представитель Генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ в Украину и находился в период с 9 по 11 сентября 2017 года и с 10 по 13 октября 2017 года для организации знакомства Лысака с Григоряном и постановки задачи», — заявил он. Во время пребывания на Украине военный использовал паспорт гражданина России.

Кононенко назвал имена исполнителей теракта: уроженца Азербайджана Александра Григоряна и уроженца Волыни Игоря Лысака. Они оба объявлены в розыск и оба, по словам замглавы СБУ, скрываются в России. Еще один причастный к теракту — Михаил Мятных — задержан.

Позже информация о подозреваемом оперативнике ГУ Генштаба появилась на официальном сайте СБУ. «Оперативник ГУ Генштаба Вооруженных сил России въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей», — приводит СБУ слова Кононенко. «Два фигуранта дела были завербованы спецслужбами РФ во время пребывания на временно оккупированной территории Крыма и поездок в Россию», — уточнил он.

Взрыв в Киеве произошел 25 октября на улице Мицкевича, у студии телеканала Espresso TV. Взорвался заминированный мотоцикл. В это время из двери выходили Мосийчук и политолог Виталий Бала, которые получили ранения и были госпитализированы. При взрыве погибли два человека, в том числе охранник Мосийчука.

Депутат Рады Антон Геращенко обвинил в организации взрыва российские спецслужбы. По его мнению, целью взрыва была дестабилизация общественно-политической обстановки на Украине на фоне протестов в Киеве. О причастности к теракту «вражеских спецслужб» заявил и глава Радикальной партии Украины Олег Ляшко.​

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Генштаб , Теракт , Киев
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