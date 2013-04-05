ВЦИОМ: Самым непопулярным министром РФ стал Д.Ливанов

Соседями Д.Ливанова по "подвалу" рейтинга стали министр сельского хозяйства Николай Федоров (2,68 балла), министр финансов Антон Силуанов (2,86) и министр труда Максим Топилин (2,78).
Наиболее одобряемым в российском правительстве стал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Он единственный, чью работу участники опроса оценили на 4,19 балла.
Деятельность некоторых министров в последние месяцы стала выглядеть в глазах россиян намного лучше - это касается министра иностранных дел Сергея Лаврова (рост рейтинга с 3,66 до 3,94) и главы МЧС Владимира Пучкова (с 3,23 до 3,54).
Опрос ВЦИОМ также ставил своей целью выяснить, насколько россияне осведомлены о работе министров и их ведомств. Выяснилось, что 71% опрошенных не имеют ни малейшего представления о работе министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. А самым известным главой ведомства снова стал С.Шойгу - о нем не слышал только каждый десятый респондент.