Минобороны ответило на "слухи" о роспуске команды А.Сердюкова

Министерство обороны России прокомментировало сегодня сообщения СМИ о готовящейся отставке главы ведомства Анатолия Сердюкова и роспуске его команды.

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Как говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы министерства, информация о "якобы имевшей место просьбе министра обороны не переназначать его на пост руководителя военного ведомства является вымыслом".

В Минобороны подчеркнули, что не имеют под собой никаких оснований и "регулярно появляющиеся в СМИ слухи" о роспуске команды А.Сердюкова и отставке начальника Генштаба, генерала армии Николая Макарова.

"Решение о переназначении или замене министра обороны и его заместителей является исключительной прерогативой президента РФ", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня газета "РБК daily" со ссылкой на высокопоставленный источник в армии сообщила, что Анатолий Сердюков попросил не переназначать его после инаугурации избранного президента Владимира Путина.

"Он сильно устал от всей этой военной вакханалии, бесконечной реформы, неуважения личного состава и попросил перевода в более спокойное местечко, - рассказал источник в Минобороны. - Сейчас ему активно подыскивают новую должность".

По его словам, А.Сердюкова проводят со всеми почестями - как человека, придавшего новый облик Российской армии. "Похвала президента Дмитрия Медведева на последней коллегии и отсутствие критики из уст премьер-министра Владимира Путина явно свидетельствуют об этом", - отметил собеседник "РБК daily" из Минобороны.

По данным издания, наиболее вероятными кандидатами на главный военный пост являются вице-премьер по оборонке Дмитрий Рогозин и главнокомандующий Сухопутными войсками Александр Постников.