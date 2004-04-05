А.Реус стал замминистра промышленности и энергетики

Андрей Реус назначен заместителем министра промышленности и энергетики. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Фрадков. Ранее А.Реус возглавлял секретариат вице-премьера РФ Виктора Христенко, сообщили в ДПИ.

Ранее российский премьер-министр высказал мнение о том, что в идеале у каждого министра должен быть лишь один заместитель. Он подчеркнул, что в дальнейшем, возможно, так и будет: у каждого министра будет один заместитель, который будет заменять министра в его отсутствие. Пока министры имеют по два заместителя - одного для выполнения "содержательной", другого - для организационной работы, отметил М. Фрадков.

В целом при определении структуры правительства руководствовались принципом целесообразности, сказал он. Сначала были определены функции и только потом - количество замов, подчеркнул премьер. Теперь "мы четко знаем, кто за что отвечает". Каждый знает, что "придется отчитываться за то, что раньше декларировал", - отметил М. Фрадков.

По словам премьера, реорганизация правительства - не самоцель, она призвана помочь в решении сложных задач, поставленных перед кабинетом министров. "Задачи поставлены сложные - рост экономики, удвоение ВВП, при этом все должно быть проделано динамично", - подчеркнул глава правительства. Он отметил, что политические ресурсы для такого прорыва в стране "вполне достаточны".