МУС выдал ордера на арест двух российских командующих

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Генерал-лейтенант Кобылаш командует дальней авиацией с сентября 2016 года. В 2008 год получил Героя России.

Адмирал Соколов командует черноморским флотом с осени 2022 года.

МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, назвав их ответственными за «незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию» в период с начала полномасштабных военных действий. Россия, которая не ратифицировала Римский статут, считает решение суда юридически ничтожным.

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