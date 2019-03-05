В США потребовали от Украины уволить главу антикоррупционной прокуратуры

В Национальном антикоррупционном бюро Украины собрали доказательства коррупции со стороны Назара Холодницкого. Доверие к нему теперь утрачено, заявила посол США на Украине

Мари Йованович (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Посол США на Украине Мари Йованович потребовала от украинских властей уволить руководителя республиканской Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого, передает УНИАН.

Доверие к Холодницкому в борьбе с коррупцией потеряно, цитирует главу американской дипмиссии агентство. «Заменить» его Йованович призвала, чтобы «обеспечить целостность антикоррупционных учреждений» на Украине. «Ни один человек, замеченный в инструктировании подозреваемых о том, как избежать обвинения в коррупции, не может иметь доверия в ведении тех же самых дел», — добавила она, заметив также, что в отношении подозреваемых в коррупции нужно провести расследование. Если их вина будет доказана, они должны «оказаться в тюрьме», подчеркнула Йованович.

Специализированную антикоррупционную прокуратуру Холодницкий возглавил в декабре 2015 года. В марте 2018 года источники «Украинской правды» сообщили, что кабинет главы надзорного ведомства несколько недель прослушивало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Директор последнего Артем Сытник в интервью Zn.ua впоследствии говорил, что благодаря прослушке удалось установить: Холодницкий передавал информацию о готовящихся обысках и оказывал давление на должностных лиц.

В том же месяце Сытник и генпрокурор Украины Юрий Луценко обратились в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с представлением об увольнении Холодницкого. Однако она ограничилась выговором в адрес главы спецпрокуратуры, способствовать его отставке представители комиссии отказались.​