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Правительство не поддержало запрет пропаганды криминальной субкультуры
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Правительство не поддержало запрет пропаганды криминальной субкультуры
Политика, 05 мар, 17:55
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Правительство не поддержало запрет пропаганды криминальной субкультуры
Правкомиссия по законопроектной деятельности не поддержала инициативу сенатора Антона Белякова о досудебной блокировке групп АУЕ в интернете. Закон вводит излишние ограничения, согласны в Думе
Фото: Василий Максимов / ‹‹Коммерсантъ››

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала поправки сенатора Антона Белякова о запрете пропаганды криминальной субкультуры в средствах массовой информации и интернете, следует из официального отзыва правкомиссии (есть у РБК, подлинность документа подтвердили два источника в Госдуме).

В правительстве указали, что в законопроекте Белякова не прописана четко ответственность за пропаганду «привлекательности криминального образа поведения». «Используемые в законопроекте термины «криминальная субкультура», «социокультурные ценности преступного мира», «криминальный образ поведения» в законодательстве не определены, что приведет к неоднозначной правоприменительной практике», — сказано в отзыве.

Также в правительстве сочли «необоснованной» идею Белякова блокировать сайты о криминальной субкультуре во внесудебном порядке. В комиссии по законопроектной деятельности напомнили автору, что закон уже разрешает ограничивать в том числе и информацию в интернете «о молодежных криминализованных движениях», если суд счел, что «ее распространение в России запрещено».

«Также в пояснительной записке отсутствуют статистические и иные данные, свидетельствующие о неэффективности действующих правовых норм», — резюмировали в правительстве.

Поправки в законы «О СМИ», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации» Антон Беляков внес в Госдуму в ноябре минувшего года. Как отмечается в пояснительной записке, уже в течение нескольких лет в России существует неформальное молодежное сообщество АУЕ (аббревиатура расшифровывается как «арестантский уклад един»), члены которого пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия, требуют соблюдения «воровского кодекса», собирают деньги на так называемый общак, устанавливают параллельную структуру власти по аналогии со взрослым преступным миром.

По мнению Белякова, у групп АУЕ по степени опасности «много общих черт» с так называемыми группами смерти, которые толкают подростков к суициду. «В «группах смерти» публикуют подробные пособия для самоубийц, в сообществах АУЕ — видеоинструкции, как «без шума обчистить» соседскую квартиру», — сказано в проекте закона. Потому Роскомнадзор должен получить право в досудебном порядке подобный контент блокировать, предложил сенатор.

В думском комитете по информполитике с правительством согласны, законопроект Белякова вводит «излишнее регулирование», заявил РБК его глава Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Надо бороться не с контентом, формирующим «привлекательный» образ криминального мира, а с причинами, побуждающими молодых людей подписываться на соответствующие паблики в соцсетях и повторять определенную модель поведения. Очевидно, что вопрос лежит в первую очередь в плоскости воспитания и образования», — отметил депутат, добавив, что «государству необходимо использовать все имеющиеся ресурсы для того, чтобы показать подрастающему поколению другие модели поведения и возможные перспективы».

Отрицательное заключение на поправки сенатора также дал комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Там, в частности, указали, что из проекта закона «не вполне ясно, каким образом следует определять основания, согласно которым можно отнести ту или иную информацию к информации, пропагандирующей криминальную субкультуру».

Впрочем, необходимость новых ограничений в интернете, чтобы обезопасить детей в том числе от вовлечения в преступные сообщества, в конце января предложила и вице-спикер Думы от «Единой России» Ирина Яровая. О подготовке соответствующего законопроекта депутат заявила после серии нападения школьников на учителей и школьников в Перми и Улан-Удэ. Сейчас закон устанавливает трехдневный срок для удаления опасного контента. «Тут же после удаления сайта с запрещенным контентом появляются так называемые зеркала. Законопроектом предлагаем удалять такие копии в течение одного дня», — говорила Яровая. По ее словам, сейчас поправки проходят согласование в профильных ведомствах.

Генерал-майор полиции в отставке Владимир Ворожцов рассказал РБК, что для борьбы с криминальной субкультурой необходимо уточнить, что это такое. По его словам, сложно бороться с АУЕ в стране, где в исправительных учреждениях находится 638 тыс. человек. «В криминальную субкультуру вовлечено большое количество россиян. Элементы блатной «фени» стали частью обыденного общения», — отметил собеседник. Надо формировать позитивные и социально значимые ориентиры, которые будут вытеснять криминальное сознание, уверен он.

Авторы: Вера Холмогорова, Дмитрий Серков.
Теги: Госдума , поправки , Антон Беляков , криминальная структура
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