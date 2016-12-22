Депутат Госдумы попал под обстрел в ДНР

Не входящий ни в одну из фракций нижней палаты Алексей Журавлев попал под обстрел на территории самопровозглашенной республики. Парламентарий не пострадал

Алексей Журавлев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Депутат Государственной думы Алексей Журавлев попал под обстрел под Донецком, заявил РБК депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг. По его словам, Журавлев не пострадал.

Сам Журавлев сообщил «РИА Новости», что вместе с сопровождающими его лицами попал под минометный обстрел с украинской стороны.

«Я хотел убедиться в сегодняшнем объявленном перемирии. Мы приехали на позиции батальона «Пятнашка» и попали под обстрел из минометов. Один автомобиль выведен из строя, нам пришлось развернуться и уехать», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Помощница Журавлева Татьяна Калегина рассказала, что под обстрел попали две машины, в которых находились члены делегации партии «Родина», журналисты агентства News Front и сотрудники местного телевидения. «Они ехали на позиции интернациональной бригады «Пятнашка» в авдеевскую промзону с гуманитарной миссией. По словам Журавлева, стреляли в делегацию «целенаправленно с украинской стороны», — рассказала РБК Калегина.

Алексей Журавлев — внефракционный депутат Госдумы VII созыва, избранный от одномандатного округа в Воронежской области.

В ночь на 5 марта в Донбассе вступило в силу так называемые абсолютное перемирие, решение о введении которого было согласованно на встрече контактной группы в Минске 2 марта.

Однако днем 5 марта власти ДНР обвинили украинскую сторону в нарушении перемирия. В частности, Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР сообщило, что украинский снайпер обстрелял машину коммунального предприятия.