Трамп словами «это было бы интересно» ответил на вопрос о третьем сроке
Американский лидер Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о наличии у него планов остаться президентом США после истечения второго президентского срока.
«Это было бы интересно. Но было бы ужасно, если бы я дал вам ответ, который вы ищете, — жизнь стала бы намного менее захватывающей, жизнь стала бы куда менее интересной», — сказал хозяин Белого дома в интервью NBC News.
22-я поправка к Конституции США предусматривает, что один и тот же человек не может быть президентом Штатов более двух раз.
Материал дополняется
