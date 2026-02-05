Трамп словами «это было бы интересно» ответил на вопрос о третьем сроке

Американский лидер Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о наличии у него планов остаться президентом США после истечения второго президентского срока.

«Это было бы интересно. Но было бы ужасно, если бы я дал вам ответ, который вы ищете, — жизнь стала бы намного менее захватывающей, жизнь стала бы куда менее интересной», — сказал хозяин Белого дома в интервью NBC News.

22-я поправка к Конституции США предусматривает, что один и тот же человек не может быть президентом Штатов более двух раз.

