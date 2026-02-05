«Еще один шаг в мир анархии». Зарубежные СМИ о завершении срока ДСНВ

5 февраля 2026 года истек срок действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях. Как это событие прокомментировали зарубежные СМИ — в подборке РБК

Фото: Минобороны России

The Diplomat (США)

Ценность ДСНВ заключается в том, что договор характеризует, как США намерены управлять ядерным соперничеством великих держав. Даже при остановленных инспекциях договор выступает как ориентир по части численности вооруженных сил, правил засчета боеголовок и ожиданий от ограничений. Как отмечала Ассоциация по контролю над вооружениями (Arms Control Association — ACA), как только ДСНВ истечет, не останется согласованных потолков, общей терминологии и площадки для разрешения споров. Исчезновение договорных рамок не дает гибкости, а усиливает неопределенность и делает более реальными худшие сценарии. <…>

Договоры не поддерживаются только потому, что отношения хорошие; они наиболее ценны, когда отношения напряжены. Прекращение действия ДСНВ не накажет Москву и не восстановит рычаги влияния Запада. Это нормализует неограниченную конкуренцию и затруднит восстановление сдерживания в будущем. <…>

Китай внимательно следит за тем, как США выстраивают свои наиболее важные ядерные отношения. Истечение срока договора сигнализирует о том, что достигнутый между крупными державами паритет носит временный и второстепенный характер. Этот сигнал не замедлит наращивание ядерного потенциала Китая — он лишь укрепит аргументы в пользу его ускорения в преддверии мира без ограничений.

The New York Times (США)

Последний пакт о контроле над ядерным оружием между Соединенными Штатами и Россией, похоже, закончится не взрывом, а тихим вздохом. <…> Единственное, что вызывает больше тревоги, чем отсутствие интереса к этому вопросу со стороны наших должностных лиц, — это растущее давление на администрацию Трампа как внутри, так и снаружи, с целью увеличения, а не сокращения ядерного арсенала. <…>

Администрации Трампа следует ответить г-ну Путину предложением о продлении договора на один год, а также о восстановлении инспекций на местах. Это не только вернет обе страны в рамки первоначальных условий договора, но и даст время для укрепления доверия и создания дипломатического пространства для заключения нового соглашения. <…>

Мир продвинулся слишком далеко, чтобы позволить утратить прогресс последних 50 лет. Без нового соглашения военные каждой стороны вынуждены планировать худший сценарий. Окно возможностей для того, чтобы предпринять меры, еще осталось. Оно быстро закрывается, но попытаться стоит.

Bloomberg (США)

Со времен холодной войны это первый раз, когда ни один формальный режим контроля над вооружениями не сможет ограничить возможности двух ядерных сверхдержав. Таким образом, истечение срока действия ДСНВ — это еще один шаг из мира, в котором великие державы ограничивали себя правилами, в новый мир анархии, в котором единственными правилами являются прихоти сильных мира сего.

На бумаге сохранились некоторые пережитки прошлой эпохи. 178 стран по-прежнему соблюдают многосторонний договор, запрещающий взрывные (в отличие от компьютерного моделирования) испытания ядерных бомб, созданных на основе деления или синтеза. И 191 государство по-прежнему теоретически является участником Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), действующего с 1970 года. Среди подписавших его государств — пять держав с крупнейшими ядерными арсеналами, которые в статье VI прямо обязуются вести переговоры «добросовестно» для достижения «всеобщего и полного разоружения». На практике ни одно из этих давних обещаний не стоит той бумаги, на которой оно написано. <…>

Единственный способ уменьшить экзистенциальную [ядерную] угрозу — вернуться к переговорам, в идеале — трехсторонним между Вашингтоном, Москвой и Пекином, в которые со временем могут быть вовлечены и другие ядерные державы.

The Spectator (Великобритания)

Непосредственная опасность заключается не во внезапном увеличении количества боеголовок, а в стратегическом тумане, при котором преобладают наихудшие сценарии развития событий. В мире, который определяется растущей напряженностью в Европе и в Индо-Тихоокеанском регионе, это не тривиальное изменение. Истечение ДСНВ совпадает со все более многополярным ядерным порядком: Китай к 2030 году может нарастить свой арсенал до 1 тыс. боеголовок, КНДР продвигается вперед со своими ядерными амбициями, а региональные ядерные угрозы становятся все более сложными. США и НАТО должны теперь преодолевать эту неопределенность. <…>

Контроль над вооружениями важен, потому что он предоставляет неопровержимые факты, позволяющие оценить возможности друг друга настолько, чтобы предотвратить быструю эскалацию. Если убрать эти защитные механизмы, Вашингтону и НАТО придется ориентироваться в мире теней: позиции будут ужесточаться, доктрины станут все более ориентированными на применение силы, а каждый кризис будет нести в себе все больше рисков скатывания к катастрофе.

The Economist (Великобритания)

Роберт Оппенгеймер, отец американской ядерной бомбы, описал атомное соперничество своей страны с Советским Союзом как «двух скорпионов в банке». На протяжении многих лет риски этого противостояния сдерживались соглашениями о контроле над вооружениями, последним из которых был договор СНВ-III. Но срок его действия истекает 5 февраля, и замены ему нет. И что еще опаснее, в наши дни появился третий скорпион в банке — Китай. Его ядерное наращивание, самое быстрое в мире со времен холодной войны, вероятно, спровоцирует ответную реакцию Америки. Намечается новая гонка вооружений. <…>

Какими бы темпами ни развивалось новое ядерное соперничество, 40-летний процесс сокращения ядерных арсеналов движется в обратном направлении. Надвигается гонка вооружений более сложная, чем та, что была во времена холодной войны. Китай уже наращивает свой арсенал; если Америка в ответ нарастит его, Россия, несомненно, последует за ней. Индия может почувствовать себя вынужденной противостоять Китаю, а Пакистан — Индии.

Le Monde (Франция)

Есть некоторое утешение в том, что некоторые из договоров [из которых США вышли в первый срок Дональда Трампа] устарели и что из-за высокой стоимости оружия необязательно вскоре ожидать немедленной гонки вооружений. Количество ядерных боеголовок, которыми сейчас располагают США и Россия, остается в пять раз меньше, чем в разгар холодной войны.

Однако это означало бы забвение, что с прекращением действия этих договоров подлинная общая культура ограничения этого смертоносного оружия может исчезнуть. Погребение ДСНВ знаменует начало новой тревожной эры ядерного сдерживания. Это может способствовать распространению, как горизонтальному (увеличение числа стран, обладающих ядерным оружием), так и вертикальному (расширение существующих арсеналов). Китай, присоединившийся к гонке позже, теперь стремится догнать Россию и США. <…>

В эпоху, когда доминируют сила и пренебрежение самыми основными международными нормами, ядерная политика «каждый сам за себя» может привести к хаосу.