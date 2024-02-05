Как «самый крутой диктатор в мире» боролся с уличными бандами

Кандидат в президенты Сальвадора Букеле проводит жесткую политику по борьбе с бандами — с марта 2022 в стране действует режим ЧС, позволяющий задерживать людей без четких оснований, а в прошлом году открылась «мегатюрьма»

Video

С приходом к власти в 2019 году Найиб Букеле начал борьбу с организованной преступностью, в марте 2022 года в стране объявили режим ЧС из-за всплеска убийств бандами, с тех пор он не раз продлевался. В рамках режима отменена свобода собраний, облегчается доступ к личной переписке и телефонным разговорам, увеличено присутствие военных и полиции в районах, где действуют банды. Полиция получила право задерживать людей без четких оснований и держать под стражей до предъявления обвинений до 15 дней вместо трех.

Также летом того года максимальное наказание для главарей банд увеличили с 45 до 60 лет заключения. К октябрю 2023-го число задержанных с момента введения режима ЧС превысило 72 тыс. человек.

В марте прошлого года в Сальвадоре открылась тюрьма на 40 тыс. человек — Центр заключения террористов. При заполнении она станет самой большой в мире. Условия в «мегатюрьме» далеки от комфортных — например, на 100 заключенных приходится 80 коек.