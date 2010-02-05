США развернут ПРО в Черном море к 2015 году

Помощник госсекретаря США Филипп Кроули заявил, что элементы противоракетной обороны (ПРО), которые планируется разместить в Румынии, будут базироваться и в акватории Черного моря.

По его словам, ПРО в Румынии будет находиться на суше, но "морское базирование также предусматривается". При этом Ф.Кроули, как водится, поспешил заверить, что ракеты-перехватчки SM-3 будут направлены не против России, а против Ирана.

Согласие официального Бухареста на размещение элементов ПРО Вашингтон получил накануне. В минувший четверг президент Румынии Траян Бэсеску сообщил, что Верховный совет обороны Румынии одобрил предложение США о размещении на румынской территории противоракет.

Т.Бэсеску также подчеркнул, что ПРО не направлена против России.

Напомним, в октябре 2009г. вице-президент США Джозеф Байден побывал в Румынии в рамках турне по Европе, в ходе которого он представил обновленные планы американской администрации по ПРО взамен проекта Джорджа Буша, против которого категорически выступила Москва.

Несмотря на заверения политиков о "ненаправленности" ПРО против России, не стоит забывать о том, что Черноморский флот России, согласно существующим ныне договоренностям, должен быть выведен с территории Украины в 2017г.