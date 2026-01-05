В Киеве нашли мертвой дочь генерала МВД, известного по делу Гонгадзе
В Киеве нашли мертвой 50-летнюю Анну Дагаеву, дочь генерала МВД Украины Юрия Дагаева, известного по делу журналиста Георгия Гонгадзе — сооснователя «Украинской правды». Об этом сообщает издание «Страна».
Родственники забеспокоились 3 января, так как женщина долго не выходила на связь. Когда спасатели и полицейские вскрыли дверь, она была обнаружена лежащей на полу с разбитым лицом. «Медики не нашли других внешних признаков насильственной смерти», — говорится в статье.
Cледствие не исключает ни одну из версий с учетом большого количества имущества, которым владела Дагаева. Она с 2015 по 2020 год работала начальником отдела и замначальника управления в Генпрокуратуре.
Украинский оппозиционный журналист Георгий Гонгадзе, критиковавший первого президента Леонида Кучму, исчез осенью 2000 года в Киеве. Через полтора месяца его тело было найдено обезглавленным в Таращанском лесу — примерно в 100 километрах от столицы. Как установили позднее, голова была захоронена отдельно.
Министр внутренних дел Украины Юрий Кравченко фигурировал в расследовании как один из ключевых лиц, подозреваемых в причастности к похищению и убийству, что привело к его отставке в 2001-м.
В 2003 году сотрудник украинской полиции, который мог дать показания по делу — генерал МВД Эдуард Фере — впал в кому. Через несколько недель давний соратник Кравченко — Юрий Дагаев — в возрасте 52 лет умер от острого тромбофлебита. В 2005 году Кравченко — незадолго о дачи показаний — был обнаружен мертвым на своей даче.
Через несколько дней новоизбранный президент Виктор Ющенко объявил о раскрытии дела Гонгадзе. Позднее генпрокурор сообщил, что офицеры милиции, обвиняемые в убийстве журналиста, признали себя виновными. Главным исполнителем следствие посчитало генерала МВД Алексея Пукача, находящегося в розыске. Заказчики убийства установлены не были. В 2013-м Пукач был приговорен к пожизненному лишению свободы. Троих бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины — Валерия Костенко, Николая Протасова и Александра Поповича — приговорили к срокам от 12 до 13 лет лишения свободы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах