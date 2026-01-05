Сообщившим о коррупции в Узбекистане будут выдавать охранный ордер

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Узбекистане лицам, сообщившим о коррупции, будут выдаваться охранные ордера, следует из указа президента Шавката Мирзиёева.

Практику внедряет агентство по противодействию коррупции — с целью защиты информаторов от давления и преследований.

Охранный ордер — это судебное постановление, которое защищает гражданина и его семью от преследований и угроз. Его нарушение уголовно наказуемо.

Также для стимулирования граждан учреждается нагрудный знак «За вклад в противодействие коррупции».

Также, согласно документу, до июня текущего года агентство совместно с Министерством цифровых технологий, Генпрокуратурой, МВД, комитетом нацбезопасности и Министерством экономики разработает проект, предусматривающий цифровизацию системы поощрений через модернизацию платформы E-Anticor.uz; закрепление за агентством статуса координирующего органа по вопросам поощрения; организацию системы поощрений через Фонд развития общественного контроля.