Сообщившим о коррупции в Узбекистане будут выдавать охранный ордер
В Узбекистане лицам, сообщившим о коррупции, будут выдаваться охранные ордера, следует из указа президента Шавката Мирзиёева.
Практику внедряет агентство по противодействию коррупции — с целью защиты информаторов от давления и преследований.
Охранный ордер — это судебное постановление, которое защищает гражданина и его семью от преследований и угроз. Его нарушение уголовно наказуемо.
Также для стимулирования граждан учреждается нагрудный знак «За вклад в противодействие коррупции».
Также, согласно документу, до июня текущего года агентство совместно с Министерством цифровых технологий, Генпрокуратурой, МВД, комитетом нацбезопасности и Министерством экономики разработает проект, предусматривающий цифровизацию системы поощрений через модернизацию платформы E-Anticor.uz; закрепление за агентством статуса координирующего органа по вопросам поощрения; организацию системы поощрений через Фонд развития общественного контроля.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах