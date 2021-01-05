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Пандемия коронавируса ,  
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Путин попросил Собянина «не прибедняться»

Президент России также выразил надежду на то, что власти Москвы при необходимости смогут помочь и другим регионам
Сергей Собянин и Владимир Путин
Сергей Собянин и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу властей Москвы во время пандемии COVID-19, но попросил мэра столицы Сергея Собянина, пожаловавшегося на нехватку средств, «не прибедняться».

«Бюджет Москвы достаточно сильный, не только сбалансированный, но и верстается с профицитом, причем со значительным профицитом. Так что вы не прибедняйтесь, пожалуйста, все у вас в этом смысле в порядке», — сказал Путин на прошедшем во вторник в режиме видеоконференции совещании по социальным вопросам.

В ходе совещания Собянин сказал, что во время пандемии в Москве «не остановили практически ни одной городской ключевой программы» и в 2021 году эти программы будут выполнены, «несмотря на все дефициты и проблемы». «Займем деньги, но будем выполнять программы», — пообещал Собянин.

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Фото:Максим Шипенков / EPA / ТАСС

«Надеюсь, ничего заимствовать вам не придется», — ответил Путин.

При этом он также добавил, что надеется на то, что власти Москвы при необходимости смогут помочь и другим регионам России.

«Так уже у нас сложилось за последние годы, надеюсь, так и будет в будущем. Успехов Вам», — сказал президент.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Евгений Калюков
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