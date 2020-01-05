Пентагон признал гибель граждан США при нападении на военную базу в Кении

Пентагон признал гибель граждан США при нападении на военную базу в Кении

Изначально кенийские власти заявляли, что в результате атаки сомалийских экстремистов потери были лишь у боевиков.

Фото: U.S. Air Force / AP

В результате нападения боевиков сомалийской группировки «Аш-Шабаб» на военно-морскую базу в Кении погибли трое граждан США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение американского военного командования в Африке По данным военных, жертвами атаки стали один военнослужащий и двое гражданских контрактников.

Еще двое американцев получили ранения. В заявлении американского военного ведомства указывается, что в настоящее время они эвакуированы в безопасное место.

Нападение на военную базу, которую США контролируют совместно с властями Кении, произошло утром 5 января. Боевики попытались пробиться к взлетной полосе, однако их нападение было отбито. Изначально власти утверждали, что на самой базе никто не погиб, а экстремисты потеряли четырех человек убитыми.

Утверждалось, что боевики прибыли со стороны населенного пункта Хинди, расположенного неподалеку от военной базы. Перед нападением они отключили подачу электричества.

«Аш Шабаб» действует преимущественно на территории Сомали, однако периодически осуществляет нападения в Кении. Так, например, в январе 2019 года боевики совершили нападение на гостиничный комплекс в кенийской столице Найроби после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. В результате террористической атаки погибли не менее 14 человек.