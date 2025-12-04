Бывшего и.о. главы управления СК по Москве перевели на другую работу

Виталий Саксин (Фото: Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве)

Генерал-майор юстиции Василий Саксин исполнявший обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Москве после отставки его главы Андрея Стрижова получил новое назначение, сообщил близкий к ведомству источник РБК. По словам собеседника РБК, генерал назначен руководителем Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

На сайте этого управления он уже указан его руководителем. При этом на момент публикации на сайте ГСУ СК по Москве генерал был указан как первый заместитель руководителя.

Источник РБК сообщил, что также в результате перестановок в силовых ведомствах лишился своего поста заместитель руководителя ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор Олег Дорофеев.

В августе стало известно, что начальником ГСУ СК по Москве назначен генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев, с 2022 года возглавлявший следственное управление СК по Дагестану.

В начале июля телеграм-канал «Честный детектив» (проект ВГТРК, объединенный с «Вести. Дежурная часть») сообщил, что президент Владимир Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках. В частности, в документе говорилось об отстранении руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова. Информационный центр СК называл генерала Саксина и.о. главы столичного управления СК еще в феврале 2025 года.

Стрижов возглавлял столичное управление СК с 2020 года после отставки Александра Дрыманова, которого приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о взятках, в том числе за освобождение из СИЗО двух приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).