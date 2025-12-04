 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Бывшего и.о. главы управления СК по Москве перевели на другую работу

Виталий Саксин
Виталий Саксин (Фото: Следственный комитет Российской Федерации по городу Москве)

Генерал-майор юстиции Василий Саксин исполнявший обязанности руководителя Главного следственного управления СК по Москве после отставки его главы Андрея Стрижова получил новое назначение, сообщил близкий к ведомству источник РБК. По словам собеседника РБК, генерал назначен руководителем Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.

На сайте этого управления он уже указан его руководителем. При этом на момент публикации на сайте ГСУ СК по Москве генерал был указан как первый заместитель руководителя.

Источник РБК сообщил, что также в результате перестановок в силовых ведомствах лишился своего поста заместитель руководителя ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор Олег Дорофеев.

В августе стало известно, что начальником ГСУ СК по Москве назначен генерал-майор юстиции Дмитрий Беляев, с 2022 года возглавлявший следственное управление СК по Дагестану.

В начале июля телеграм-канал «Честный детектив» (проект ВГТРК, объединенный с «Вести. Дежурная часть») сообщил, что президент Владимир Путин подписал закрытый указ о кадровых перестановках. В частности, в документе говорилось об отстранении руководителя Главного следственного управления СК по Москве Андрея Стрижова. Информационный центр СК называл генерала Саксина и.о. главы столичного управления СК еще в феврале 2025 года.

Стрижов возглавлял столичное управление СК с 2020 года после отставки Александра Дрыманова, которого приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о взятках, в том числе за освобождение из СИЗО двух приближенных криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого).

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Дмитрий Серков
Следственный комитет отставки и назначения Москва Санкт-Петербург МВД
Материалы по теме
Бастрыкин потребовал доклад по делу об обмане дольщиков в Ленобласти
Недвижимость
В Подмосковье назначили нового руководителя главка Следственного комитета
Общество
Путин увеличил численность сотрудников Следственного комитета
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 12:00 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 12:00
Аналитики оценили снижение цен на аренду жилья в Подмосковье за месяц Недвижимость, 12:20
Американский баскетболист сбежал из российского клуба спустя три месяца Спорт, 12:20
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Bloomberg узнал о решении Индии арендовать атомную подлодку у России Политика, 12:19
В Совкомбанке сравнили возможные дефолты по облигациям с «Зомбилендом» Инвестиции, 12:19
Экс-главком НАТО изложил «суровую правду» относительно помощи Украине Политика, 12:18
Путин подверг сомнению название объединения «Большая семерка» Политика, 12:07
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Казанца по имени Исус Христос осудили за фиктивную регистрацию мигрантов Общество, 12:07
Экология без компромиссов: как НЛМК полностью исключил влияние на реку Тренды, 12:07
Бангладеш обогнала Белоруссию и стала крупнейшим должником России Экономика, 12:05
Для занятых руководителей: что такое мини-MBA и какие навыки она даетПодписка на РБК, 12:04
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 12:04
Росреестр предложил увеличить срок регистрации сделок с жильем пожилых Общество, 12:04
Как цифровые платформы оптимизируют логистику и учет в нефтегазе Отрасли, 12:00