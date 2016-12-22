Тверских чиновников на отдельном поезде свозили на литургию в Москву

Губернатор Тверской области Игорь Руденя устроил утром во вторник, 4 декабря, для почти 200 региональных чиновников и депутатов поездку на литургию патриарха Кирилла по князю Михаилу Тверскому в Успенском соборе Кремля, сообщает газета «Коммерсантъ», госслужащие доехали до Москвы на специально заказанной «Ласточке». Поездка была организована правительством области. На литургии присутствовали замы губернатора, министры, спикер и депутаты областного парламента, главы районов, председатель избиркома, уполномоченный по правам предпринимателей, перечисляет издание.
В зале ожидания тверского вокзала для чиновников была организована регистрация на заказанный поезд. В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании РБК сообщили, что по заказу области был назначен дополнительный электропоезд «Ласточка» из Твери в Москву на 5:40. Из-за это была отменена электричка Клин — Москва с отправлением в 6:23, но «другие утренние пригородные поезда справились с перевозкой пассажиров».
Сам губернатор добрался до Москвы на служебном автомобиле, пишет «Коммерсантъ». РБК направил запрос в управление информационной политики аппарата правительства Тверской области.
Местное агентство ТИА со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщило, что на литургии также присутствовали полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и митрополит Тверской и Кашинский Савва, а вся делегация из Верхневоложья состояла из 300 человек.
Заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский рассказал «Говорит Москва», что поездку чиновников на отдельной электричке на литургию в Кремль оплачивали не из бюджета области. «Ну, это спонсоры. То есть это вне бюджетных средств. Была отдельная электричка, которая целиком была загружена нашей делегацией. Триста человек. Хорошая, комфортабельная электричка, современная».
Михаил Ярославич с 1286 по 1318 год был Тверским князем, в 1305 году получил ярлык от Орды на великое княжение во Владимире. В этот период Михаил Ярославич воевал с Московским князем Юрием Даниловичем, которого он разбил в 1317 году в Бортеневской битве. В 1318 году оба князя приехали в Орду, где Юрий Данилович, мстящий за поражение, настроил хана Узбека против тверского князя. Михаила Ярославича осудили и казнили. Он был канонизирован РПЦ в 1549 году.