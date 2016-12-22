Тверских чиновников на отдельном поезде свозили на литургию в Москву

Власти Тверской области отправили чиновников и депутатов на заказной «Ласточке» в Москву на литургию патриарха, пишет «Коммерсантъ». Из-за этого пришлось отменить электричку Клин — Москва

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Губернатор Тверской области Игорь Руденя устроил утром во вторник, 4 декабря, для почти 200 региональных чиновников и депутатов поездку на литургию патриарха Кирилла по князю Михаилу Тверскому в Успенском соборе Кремля, сообщает газета «Коммерсантъ», госслужащие доехали до Москвы на специально заказанной «Ласточке». Поездка была организована правительством области. На литургии присутствовали замы губернатора, министры, спикер и депутаты областного парламента, главы районов, председатель избиркома, уполномоченный по правам предпринимателей, перечисляет издание. ​

В зале ожидания тверского вокзала для чиновников была организована регистрация на заказанный поезд. В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании РБК сообщили, что по заказу области был назначен дополнительный электропоезд «Ласточка» из Твери в Москву на 5:40. Из-за это была отменена электричка Клин — Москва с отправлением в 6:23, но «другие утренние пригородные поезда справились с перевозкой пассажиров».

Сам губернатор добрался до Москвы на служебном автомобиле, пишет «Коммерсантъ». РБК направил запрос в управление информационной политики аппарата правительства Тверской области.

Местное агентство ТИА со ссылкой на пресс-службу правительства области сообщило, что на литургии также присутствовали полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и митрополит Тверской и Кашинский Савва, а вся делегация из Верхневоложья состояла из 300 человек.

Заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский рассказал «Говорит Москва», что поездку чиновников на отдельной электричке на литургию в Кремль оплачивали не из бюджета области. «Ну, это спонсоры. То есть это вне бюджетных средств. Была отдельная электричка, которая целиком была загружена нашей делегацией. Триста человек. Хорошая, комфортабельная электричка, современная».

​Михаил Ярославич с 1286 по 1318 год был Тверским князем, в 1305 году получил ярлык от Орды на великое княжение во Владимире. В этот период Михаил Ярославич воевал с Московским князем Юрием Даниловичем, которого он разбил в 1317 году в Бортеневской битве. В 1318 году оба князя приехали в Орду, где Юрий Данилович, мстящий за поражение, настроил хана Узбека против тверского князя. Михаила Ярославича осудили и казнили. Он был канонизирован РПЦ в 1549 году.