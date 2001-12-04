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В. Путин спустил "Гепарда"
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В. Путин спустил "Гепарда"
Политика, 04 дек 2001, 17:17
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В. Путин спустил "Гепарда"
Атомная подводная лодка "Гепард" спущена на воду. В церемонии спуска принял участие президент России Владимир Путин. Вместе с ним в церемонии принятия АПЛ в список кораблей Северного флота участвовал начальник Генштаба РФ Анатолий Квашнин и главнокомандующий флотом Владимир Куроедов.

В ходе церемонии президент принял рапорт исполняющего обязанности командующего Северным флотом Владимира Доброскоченко. Затем был зачитан приказ о зачислении подлодки в список боевых кораблей Северного флота. После церемонии В. Путин ознакомился с техническими характеристиками подлодки и пообщался с моряками.

АПЛ "Гепард" является головным кораблем серии третьего поколения проекта 971 "Барс". Всего по проектам "Барс", разработанным Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит", построено 14 атомных подлодок. Лодка была заложена в конце 80-х и планировалась к сдаче в 1995 году. В АПЛ третьего поколения введено 200 отличий, улучшающих характеристики корабля. Так, "Гепард" превосходит другие АПЛ по мощности оружия (24 крылатые ракеты на борту), дальности взаимного обнаружения, по скорости и относится к самым лучшим в мире лодкам по степени шумности.

Водоизмещение "Гепарда" - 8,5 тысяч тонн, длина - 112 метров, предельная глубина погружения - 600 метров, полная скорость подводного хода - 33 узла, автономность плавания - 100 суток, экипаж лодки - 73 человека. Срок службы АПЛ рассчитан на 25 лет. "Гепард" строился по заказу Минобороны.

В настоящее время "Малахит" разрабатывает проект атомной подводной лодки четвертого поколения. Морское бюро машиностроения "Малахит" было создано в 1948 году и переориентировано на создание АПЛ с атомной энергетикой в 1953 году. По проектам "Малахита" построено 84 АПЛ, из них затонула одна - из первой серии К-8 проекта 627 (Бискайский залив, 1970 год). Всего из построенных в России 250 АПЛ погибло 5 подлодок, четыре из которых спроектированы в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин".

Теги: АПЛ , Путин Владимир Владимирович , Северный флот , президент России
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