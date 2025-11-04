 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

The Times узнала, что Украина не получит все деньги от продажи «Челси»

The Times: Украина получит меньше половины обещанных средств от продажи «Челси»
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина получит лишь часть средств, вырученных от продажи клуба «Челси», из-за долгов Абрамовича. После полного погашения всех кредитов, благотворительные организации получат около £987 млн из общей суммы в £2,35 млрд

Украина не получит все средства, вырученные от продажи лондонского футбольного клуба «Челси», поскольку большая часть денег будет направлена на оплату долгов по кредитам бывшего владельца клуба, российского бизнесмена Романа Абрамовича, сообщает Daily Mail со ссылкой на источник The Times.

«Медленный прогресс в распределении денег, отчасти из-за вопросов, поднятых сторонами, связанными с Абрамовичем, а также из-за кредитов <...> может привести к тому, что сумма, которая будет распределена, окажется намного меньше ожидаемой», — сказал собеседник.

Отмечается, что примерно £1,54 млрд планируется направить на погашение кредитных обязательств компаний, связанных с Абрамовичем. Однако, по оценкам специалистов, непосредственные выплаты Украине могут не состояться, поскольку отчетность не предусматривает иных способов списания этих долгов.

После полного погашения всех кредитов и других обязательств, благотворительные организации получат около £987 млн из общей суммы в £2,35 млрд, вырученной от продажи.

У «Челси» нашли 74 нарушения по трансферным выплатам при Абрамовиче
Спорт
Роман Абрамович на матче &laquo;Челси&raquo; в 2019 году

С 2003 года по май 2022 года Роман Абрамович был владельцем футбольного клуба «Челси» в Англии. За время его руководства «Челси» пять раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги, а также по два раза побеждал в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

О решении продать футбольный клуб Абрамович объявил вскоре после начала российской военной операции на Украине, когда он попал под санкции Великобритании и Евросоюза. Сделка была закрыта в мае 2022 года. «Челси» был продан за £4,25 млрд консорциуму, возглавляемому американским инвестором Тоддом Боули.

После этого по поручению Абрамовича был создан благотворительный фонд, куда должны были поступить все средства с продажи «Челси». Предполагалось, что часть из них, а именно £2,5 млрд, направят на помощь пострадавшим от боевых действий на Украине, а оставшиеся £1,75 млрд будут потрачены на развитие «Челси».

В начале июня 2025 года в британском правительстве сообщили, что готовы подать в суд на российского бизнесмена, если он не согласится передать в пользу Украины все £2,5 млрд, вырученных от продажи лондонского футбольного клуба «Челси».

Россия осуждают любую помощь Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт.

