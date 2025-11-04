Жизнь «Дарта Вейдера Белого дома». Фотогалерея
Самый влиятельный вице-президент современной Америки, Дарт Вейдер Белого дома и «архитектор борьбы с террором» — так называли Дика Чейни, известного американского политика, о смерти которого от сердечно сосудистых заболеваний стало известно 4 ноября. Чейни было 84 года, он успел поработать в Белом доме при четырех президентах, поучаствовать в войне с Ираком и снискать репутацию жесткого политика с неоднозначными взглядами.
Родился будущий вице-президент в 1941 году в Небраске, в молодости был исключен из Йельского университета за неуспеваемость. Затем он начал делать политическую карьеру, при Джордже Буше-старшем стал министром обороны, а при его сыне несколько раз исполнял обязанности президента по 25-й поправке. После теракта 9/11 Чейни занял крайне жесткую позицию против терроризма и стал одним из инициаторов войны в Ираке. Он не раз утверждал в интервью, что не сомневается в справедливости принятых тогда решений. Также Чейни руководил операцией в Панаме под названием «Правое дело» и «Бурей в пустыне» на Ближнем Востоке.
После ухода с поста вице-президента занялся бизнесом. Чейни жестко критиковал администрацию Дональда Трампа, голосовал за его оппонентку Камалу Харрис и высказывался против нынешнего американского президента.
