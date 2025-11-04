Жизнь «Дарта Вейдера Белого дома». Фотогалерея

Самый известный американский вице-президент, инициатор военных операций на Ближнем Востоке и борьбы с терроризмом Дик Чейни скончался на 85-м году жизни. Его политический путь — в фотоподборке РБК

Дик Чейни во время церемонии награждения и митинга с войсками в Кэмп-Спайчер, Ирак, 10 мая 2007 года (Фото: Gerald Herbert / AP / ТАСС) Дик Чейни во время визита в Бонн, Германия, 27 октября 1989 года (Фото: imago stock&people / Global Look Press) Дик Чейни проводит экскурсию по операционной на борту госпитального судна USNS MERCY T-AH-19 во время операции «Щит пустыни» (Фото: imago-images.de / Global Look Press) Кандидат в вице-президенты от республиканцев Дик Чейни и его жена Линн рекламируют по телефону кандидатуру Буша/Чейни в предвыборном офисе Республиканской партии в Парк-Ридж, штат Иллинойс, США, 11 октября 2000 года (Фото: Tim Boyle / Newsmakers / Getty Images) Дик и Линн Чейни на борту самолета Marine Two по пути в Кэмп-Дэвид после терактов 11 сентября 2001 года в Вашингтоне, округ Колумбия, США (Фото: David Bohrer / U.S. National Archives / Getty Images) Бывший вице-президент США Дик Чейни принял участие в церемонии открытия Президентского центра Джорджа Буша-младшего в Далласе, штат Техас, США, 25 апреля 2013 года (Фото: Alex Wong / Getty Images) Дик Чейни выступает с речью об Иране в Американском институте предпринимательства в Вашингтоне, США, 8 сентября 2015 года (Фото: Mark Wilson / Getty Images) Бывший вице-президент Дик Чейни вместе с семьей рассматривают бюст бывшего вице-президента после его открытия в Зале эмансипации в Капитолии в Вашингтоне, США, 3 декабря 2015 года (Фото: Keith Lane / Getty Images) Бывший вице-президент США Дик Чейни отказывается отвечать на вопросы прессы, покидая официальный обед республиканцев в сенате с сенатором Ламаром Александером в Капитолии в Вашингтоне, США, 29 ноября 2011 года (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Самый влиятельный вице-президент современной Америки, Дарт Вейдер Белого дома и «архитектор борьбы с террором» — так называли Дика Чейни, известного американского политика, о смерти которого от сердечно сосудистых заболеваний стало известно 4 ноября. Чейни было 84 года, он успел поработать в Белом доме при четырех президентах, поучаствовать в войне с Ираком и снискать репутацию жесткого политика с неоднозначными взглядами.

Родился будущий вице-президент в 1941 году в Небраске, в молодости был исключен из Йельского университета за неуспеваемость. Затем он начал делать политическую карьеру, при Джордже Буше-старшем стал министром обороны, а при его сыне несколько раз исполнял обязанности президента по 25-й поправке. После теракта 9/11 Чейни занял крайне жесткую позицию против терроризма и стал одним из инициаторов войны в Ираке. Он не раз утверждал в интервью, что не сомневается в справедливости принятых тогда решений. Также Чейни руководил операцией в Панаме под названием «Правое дело» и «Бурей в пустыне» на Ближнем Востоке.

После ухода с поста вице-президента занялся бизнесом. Чейни жестко критиковал администрацию Дональда Трампа, голосовал за его оппонентку Камалу Харрис и высказывался против нынешнего американского президента.