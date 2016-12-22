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В НАТО рассказали о помехах быстрому реагированию на конфликт с Россией
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В НАТО рассказали о помехах быстрому реагированию на конфликт с Россией
Политика, 03:26
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В НАТО рассказали о помехах быстрому реагированию на конфликт с Россией
НАТО в Европе пока что не удается разрешить проблемы с логистиской и разобраться с юридическими сложностями при переброске войск. Это мешает быстрому реагированию в случае потенциальных военных конфликтов
Морские пехотинцы США в Исландии во время учений Trident Juncture (Фото: Reuters)

Проблемы с переброской войск в Европе, с которым столкнулись в североатлантическом альянсе, пока что решаются недостаточно быстро, это может помешать реагированию на потенциальный конфликт с Россией, пишет издание Defense News.

С военной точки зрения усилий в этом направлении не хватает. «Конечно, всегда есть элемент того, как быстро вы получите финансирование, сформируете бригады, построите дороги. Это очень большая работа, но мы должны быть амбициозными и предельно ясными в военном контексте», — заявил глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс.

Как пишет DefenseNews, проблемы с переброской войск связаны с логистикой — необходимо определить дороги, которые выдержат тяжелую технику, увеличить пропускную способность ключевых портов и починить старые железнодорожные пути. С другой стороны передвижению войск мешает необходимость запроса разрешений у отдельных стран на пересечение границ и воздушного пространства.

С юридическими проблемами можно справиться быстрее, решение таких вопросов находится в руках как Евросоюза, так и стран-членов НАТО, приводит издание слова начальника военного штаба Евросоюза Эсы Пулккинена. Брукс уточнил, что подвижки в этом вопросе могут случиться в ближайшие недели и месяцы. Например, если удастся разобраться с процедурными вопросами, связанными с выдачей разрешений, НАТО в Европе сможет установить высокую воздушную мобильность войск.

В июле этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться в течение 30 дней. Как поясняли в организации, такая мера необходима для того, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта».

Автор: Павел Казарновский.
Теги: НАТО в Европе
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