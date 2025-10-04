В тюрьме у дворца президента Сомали произошли взрывы и стрельба

На тюрьму напала исламистская группировка «Аш-Шабаб», половина из восьми боевиков уже убита. Спецназ и силы национальной разведки ведут бои в стенах учреждения. Нескольким заключенным удалось бежать, сообщает Garowe

Фото: Ed Ram / Getty Images

Взрыв и стрельба произошли в тюрьме рядом с президентским дворцом в столице Сомали городе Могадишо, сообщает Garowe Online в X.

Издание показало кадры с места событий. На них видно, что с территории укрепленной тюрьмы, которая управляется Национальным агентством разведки и безопасности Сомали (NISA), идет дым. Это главная тюрьма ведомства.

За взрывом последовала стрельба, она продолжается до сих пор, началась «крупная атака», пишет Garowe. Затем прозвучал еще один взрыв.

По сведениям издания, исправительное учреждение атаковали боевики радикальной исламистской группировки «Аш-Шабаб», базирующейся в Сомали.

Группировка «Аш-Шабаб» связана с «Аль-Каидой» (запрещенная в России террористическая организация). В последние годы она также предпринимала крупные атаки в стране. Группировка в течение многих лет борется за свержение правительства в Могадишо, власти, в свою очередь, также заявляли о намерении бороться с ней.

Боевики ведут бой с силами национальной разведки. Некоторые из нападавших были убиты, другие же прорвались внутрь тюрьмы.

Как пишет Garowe, из тюрьмы удалось бежать заключенным: на кадрах, которые показало издание, видно, как несколько человек бегут по крышам в задымленном после взрыва районе.

NISA заявило, что нападавших было как минимум восемь, против них идет операция. Четыре боевика были убиты, остальные продолжают бороться внутри тюрьмы. В противостояние вмешался сомалийский спецназ.