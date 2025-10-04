Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море
Советники главнокомандующего пакистанской армией, генерала Асима Мунира предложили американским чиновникам построить и эксплуатировать порт на Аравийском море. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующий план.
План предполагает, что американские инвесторы будут развивать прибрежный рыбацкий городок Пасни в качестве терминала для доступа к критически важным минеральным ресурсам Пакистана. Пасни находится в 161 км от Ирана и в 113 км от пакистанского города Гвадар, в котором есть порт, поддерживаемый Китаем.
Новый порт мог бы стать для Вашингтона опорным пунктом в одном из самых чувствительных регионов мира.
По словам двух советников главнокомандующего армией Пакистана, инициатива обсуждалась с некоторыми американскими чиновниками, Муниру предложение передали перед тем, как он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в конце сентября. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, тем не менее, заявил FT, что президент США и его советники не обсуждали такое предложение.
Порт в Пасни в соответствии с планом должен быть связан с новой железной дорогой для транспортировки полезных ископаемых из внутренних районов Пакистана, в частности меди и сурьмы, которые используются при производстве аккумуляторов, антипиренов и ракет.
Проект будет стоить до $1,2 млрд, предполагается, что финансироваться он будет за счет правительства Пакистана и инвестиций, поддерживаемых США.
Сторонники плана считают, что Пакистану этот проект поможет укрепить позиции на мировой арене, поскольку страна стремится найти баланс в дипломатических отношениях с Китаем, США, Ираном и Саудовской Аравией.
«Близость Пасни к Ирану и Центральной Азии расширяет возможности США в сфере торговли и безопасности... Взаимодействие с Пасни станет противовесом Гвадару <...> и расширит влияние США в Аравийском море и Центральной Азии», — говорится в проекте плана.
«Инвестиции Китая в Гвадар в рамках инициативы «Один пояс, один путь» вызывают опасения о двойном назначении [порта]», — также сказано в документе. США опасаются, что Гавань может стать китайской военно-морской базой, но Исламабад и Пекин отвергают эту позицию.
Спустя два десятилетия, в течение которых у США наблюдалось потепление в отношениях с Индией, Вашингтон публично вступил с Нью-Дели в конфликт, напоминает издание: в частности, Индия отвергла заявления Трампа о его причастности к прекращению огня с Пакистаном. Мунир и пакистанский премьер Шехбаз Шариф, напротив, публично поблагодарили Трампа и выдвинули его на Нобелевскую премию мира.
Трамп в ответ продолжил налаживать отношения с Исламабадом: после сентябрьской встречи Трампа, Мунира и Шарифа Белый дом опубликовал фотографии последних, представляющих американскому президенту образцы минералов.
«Весь нарратив [американо-пакистанских] отношений изменился после войны», — сказал один из советников, который более года участвовал в неофициальных контактах с окружением Трампа.
Прежде, по его словам, все было «очень плохо», и Пакистан не поддерживал отношения с США должным образом. «Последние два десятилетия индийцы занимали пустующее пространство», — говорит чиновник.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов