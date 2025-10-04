Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море

Пакистан через чиновников Трампа предложил США развивать рыбацкий порт Пасни для доступа к критически важным минеральным ресурсам. Это расширит возможности США в регионе и будет противовесом поддерживаемому Китаем порту, пишет FT

Пасни (Фото: Muhammad Ahmed / Wikipedia)

Советники главнокомандующего пакистанской армией, генерала Асима Мунира предложили американским чиновникам построить и эксплуатировать порт на Аравийском море. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на соответствующий план.

План предполагает, что американские инвесторы будут развивать прибрежный рыбацкий городок Пасни в качестве терминала для доступа к критически важным минеральным ресурсам Пакистана. Пасни находится в 161 км от Ирана и в 113 км от пакистанского города Гвадар, в котором есть порт, поддерживаемый Китаем.

Новый порт мог бы стать для Вашингтона опорным пунктом в одном из самых чувствительных регионов мира.

По словам двух советников главнокомандующего армией Пакистана, инициатива обсуждалась с некоторыми американскими чиновниками, Муниру предложение передали перед тем, как он встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в конце сентября. Высокопоставленный представитель администрации Трампа, тем не менее, заявил FT, что президент США и его советники не обсуждали такое предложение.

Порт в Пасни в соответствии с планом должен быть связан с новой железной дорогой для транспортировки полезных ископаемых из внутренних районов Пакистана, в частности меди и сурьмы, которые используются при производстве аккумуляторов, антипиренов и ракет.

Проект будет стоить до $1,2 млрд, предполагается, что финансироваться он будет за счет правительства Пакистана и инвестиций, поддерживаемых США.

Сторонники плана считают, что Пакистану этот проект поможет укрепить позиции на мировой арене, поскольку страна стремится найти баланс в дипломатических отношениях с Китаем, США, Ираном и Саудовской Аравией.

«Близость Пасни к Ирану и Центральной Азии расширяет возможности США в сфере торговли и безопасности... Взаимодействие с Пасни станет противовесом Гвадару <...> и расширит влияние США в Аравийском море и Центральной Азии», — говорится в проекте плана.

«Инвестиции Китая в Гвадар в рамках инициативы «Один пояс, один путь» вызывают опасения о двойном назначении [порта]», — также сказано в документе. США опасаются, что Гавань может стать китайской военно-морской базой, но Исламабад и Пекин отвергают эту позицию.

Спустя два десятилетия, в течение которых у США наблюдалось потепление в отношениях с Индией, Вашингтон публично вступил с Нью-Дели в конфликт, напоминает издание: в частности, Индия отвергла заявления Трампа о его причастности к прекращению огня с Пакистаном. Мунир и пакистанский премьер Шехбаз Шариф, напротив, публично поблагодарили Трампа и выдвинули его на Нобелевскую премию мира.

Трамп в ответ продолжил налаживать отношения с Исламабадом: после сентябрьской встречи Трампа, Мунира и Шарифа Белый дом опубликовал фотографии последних, представляющих американскому президенту образцы минералов.

«Весь нарратив [американо-пакистанских] отношений изменился после войны», — сказал один из советников, который более года участвовал в неофициальных контактах с окружением Трампа.

Прежде, по его словам, все было «очень плохо», и Пакистан не поддерживал отношения с США должным образом. «Последние два десятилетия индийцы занимали пустующее пространство», — говорит чиновник.