Дочь назвавшего Си клоуном бизнесмена попросила отпустить отца на лечение
Жэнь Синьи, дочь осужденного китайского бизнесмена Жэнь Чжицяна, написала открытое письмо председателю Китая Си Цзиньпину, в котором попросила дать ее отцу возможность пройти лечение за границей, сообщает Nikkei Asia. В 2020 году его приговорили к 18 годам тюрьмы, признав виновным в коррупции.
Письмо было опубликовано в соцсети WeChat, его подлинность изданию подтвердил источник, близкий к семье. Женщина пишет, что ее отец еще до задержания страдал от серьезного заболевания простаты, а за годы заключения и без надлежащего лечения его состояние ухудшилось. К тому же в последние месяцы у 73-летнего бизнесмена развилась астма.
Жэнь Синьи отмечает, что обратилась к Си напрямую после нескольких безуспешных попыток родственников добиться того, чтобы отцу сделали операцию за рубежом. Она попросила китайского лидера проявить «базовый уровень уважения к человеческой жизни» и пообещала, что, если просьбу удовлетворят, семья не будет делать никаких публичных заявлений. Женщина подчеркнула, что ее отец слишком стар и болен и не сможет «как-либо доставить неприятности стране».
Nikkei отмечает, что Си получает много обращений, в том числе из-за рубежа, и в некоторых случаях отвечает на них.
Жэнь Чжицян, бывший председатель государственной строительной компании Huayuan, известен резкими высказываниями в адрес властей Китая, многие правозащитники считают, что именно критика в адрес Си привела к его тюремному заключению.
В марте 2020 года бизнесмен опубликовал эссе о том, что пандемия COVID-19 «показала, что партийные и правительственные чиновники заботятся только о защите своих собственных интересов». Назвав Си «клоуном», Жэнь Чжицян обвинил власти в сокрытии данных о распространении болезни на начальном этапе и заявил, что «люди страдают как от вируса, так и от серьезных недугов системы».
Эту публикацию вскоре подвергли цензуре, а бизнесмена в июле того же года задержали, исключили из Коммунистической партии Китая и обвинили в коррупции. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, Жэнь Чжицяну вменили получение взяток на 12 млн юаней (около $15,9 млн по текущему курсу).
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