 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Дочь назвавшего Си клоуном бизнесмена попросила отпустить отца на лечение

Экс-глава госкомпании Huayuan Жэнь Чжицян в 2020 году получил 18 лет по обвинению во взятках. Незадолго до этого он написал эссе с критикой в адрес властей Китая из-за COVID. У 73-летнего бизнесмена серьезные проблемы со здоровьем
Жэнь Чжицян
Жэнь Чжицян (Фото: Guo Cheng / Global Look Press)

Жэнь Синьи, дочь осужденного китайского бизнесмена Жэнь Чжицяна, написала открытое письмо председателю Китая Си Цзиньпину, в котором попросила дать ее отцу возможность пройти лечение за границей, сообщает Nikkei Asia. В 2020 году его приговорили к 18 годам тюрьмы, признав виновным в коррупции.

Письмо было опубликовано в соцсети WeChat, его подлинность изданию подтвердил источник, близкий к семье. Женщина пишет, что ее отец еще до задержания страдал от серьезного заболевания простаты, а за годы заключения и без надлежащего лечения его состояние ухудшилось. К тому же в последние месяцы у 73-летнего бизнесмена развилась астма.

Жэнь Синьи отмечает, что обратилась к Си напрямую после нескольких безуспешных попыток родственников добиться того, чтобы отцу сделали операцию за рубежом. Она попросила китайского лидера проявить «базовый уровень уважения к человеческой жизни» и пообещала, что, если просьбу удовлетворят, семья не будет делать никаких публичных заявлений. Женщина подчеркнула, что ее отец слишком стар и болен и не сможет «как-либо доставить неприятности стране».

Известный китайский экономист исчез после поста в соцсети с критикой Си
Политика
Си Цзиньпин

Nikkei отмечает, что Си получает много обращений, в том числе из-за рубежа, и в некоторых случаях отвечает на них.

Жэнь Чжицян, бывший председатель государственной строительной компании Huayuan, известен резкими высказываниями в адрес властей Китая, многие правозащитники считают, что именно критика в адрес Си привела к его тюремному заключению.

В марте 2020 года бизнесмен опубликовал эссе о том, что пандемия COVID-19 «показала, что партийные и правительственные чиновники заботятся только о защите своих собственных интересов». Назвав Си «клоуном», Жэнь Чжицян обвинил власти в сокрытии данных о распространении болезни на начальном этапе и заявил, что «люди страдают как от вируса, так и от серьезных недугов системы».

Эту публикацию вскоре подвергли цензуре, а бизнесмена в июле того же года задержали, исключили из Коммунистической партии Китая и обвинили в коррупции. Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, Жэнь Чжицяну вменили получение взяток на 12 млн юаней (около $15,9 млн по текущему курсу).

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Суд отказался арестовывать подозреваемого в изнасиловании 10-летней девочки

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

Телеканал HBO обещает раскрыть личность создателя биткоина

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

Дуров заявил, Telegram раскрывает IP-адреса и номера телефонов еще с 2018 года

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Си Цзиньпин Китай бизнесмен лечение коронавирус
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
Материалы по теме
Си Цзиньпин заявил о защите суверенитета Китая при взаимодействии с США
Политика
Путин поздравил Си Цзиньпина с юбилеем Китайской Народной Республики
Политика
Трамп рассказал о письме, полученном от Си Цзиньпина после покушения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 октября
EUR ЦБ: 104,87 (+0,42) Инвестиции, 03 окт, 17:56 Курс доллара на 4 октября
USD ЦБ: 95,03 (+0,52) Инвестиции, 03 окт, 17:56
Умерла одна из создателей мультфильмов о Простоквашино Марина ВосканьянцОбщество, 15:13
Суд в Красноярске дал матери условный срок за истязание дочериОбщество, 15:04
Bloomberg рассказал, почему иностранцы по-прежнему вкладываются в РоссиюПолитика, 15:03
Bloomberg узнал о подготовке санкций ЕС против Ирана за связи с РоссиейПолитика, 15:01
В Севастополе дали 14 лет местному жителю по делу о госизменеПолитика, 14:55
Алиев пожаловался на неблагодарность США к АзербайджануПолитика, 14:53
В Москве простились с Вячеславом ДобрынинымОбщество, 14:50 
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
С начала года в Москве отдали под заселение 44 новых ЖК по реновацииГород, 14:48
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:43
Акта нет, но вы платите. Что будет, если вовремя не подписать документыPro, 14:42
На ЗАЭС назвали убийство экс-главы совета депутатов Короткого терактомПолитика, 14:41
Карта района: как Неглинная стала точкой притяжения для предпринимателейСтиль, 14:40
Путин прислал венок на церемонию прощания с ДобрынинымОбщество, 14:39
«Купер» запустил Telegram-приложение для партнеровПресс-релиз, 14:39